Phạm Phương Thảo sợ hãi khi bị ngã ngựa

MV ca khúc được nữ ca sĩ quay tại Ninh Bình với bối cảnh đồng quê nên thơ. Phạm Phương Thảo kể, vì có cảnh cưỡi ngựa trong MV nên cô đã đi học trước 1 tháng. Lần đầu leo lên lưng ngựa, cô đã bị ngã văng xuống đất do con ngựa phi nhanh. Cô đã rất sợ hãi và có cảm giác như mình vừa thoát chết một cách thần kỳ. Dù không bị chấn thương nặng nhưng Phạm Phương Thảo bị ám ảnh, mất ngủ trong một tuần. Cô cũng từ bỏ việc cưỡi ngựa và chọn biện pháp tìm người đóng thế. Tuy nhiên khi đến ngày quay chính thức, Phạm Phương Thảo vẫn phải ngồi lên lưng ngựa để quay góc cận. May mắn là cô đã có được những cảnh quay đẹp và an toàn.