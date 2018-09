Phạm Hương lên bìa tạp chí nước ngoài

Trong số tạp chí này, Hoa hậu cũng có bài phỏng vấn 4 trang, chia sẻ về sự nỗ lực để đạt thành công.

Tạp chí Dé Modé tháng 6/2018 vừa phát hành với ảnh bìa là Hoa hậu Phạm Hương. Bên cạnh những thông tin và bài phỏng vấn bằng tiếng Anh, nhiều hình ảnh của Phạm Hương trong 3 năm qua cũng được chia sẻ đến độc giả.

Đại diện của Phạm Hương cho biết phía tạp chí liên lạc với người đẹp qua Instagram, sau đó mời cô sang Thái Lan trong hai ngày để chụp ảnh bìa và thực hiện bài phỏng vấn.

Dé Modé dành trang đầu để đăng hình ảnh Phạm Hương trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô được giới thiệu là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, huấn luyện viên The Face 2016 và The Look 2017. Cô cũng là gương mặt được hàng loạt nhãn hàng, nhà thiết kế... yêu thích.

Hình ảnh Phạm Hương trên bìa tạp chí Dé Modé.

Trong bài phỏng vấn, Phạm Hương chia sẻ cô phát hiện niềm đam mê dành cho thời trang từ rất sớm. Làm người mẫu thời trang cho cô sự thử thách, từ đó thúc đẩy cô nỗ lực không ngừng để học hỏi và hoàn thiện mình. Công việc này còn mang lại cho Phạm Hương nhiều niềm vui.

Phạm Hương cho biết ở mỗi thời điểm cô luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu khác nhau và cố gắng thực hiện. “Ngành công nghiệp giải trí vô cùng thú vị nhưng cũng có rất nhiều thử thách. Không ai làm việc trong lĩnh vực này có thể tự tin vỗ ngực xưng tên rằng mình hiểu tất cả và giỏi tất cả. Ngay chính bản thân tôi dù đã làm nhiều năm nhưng vẫn phải học hỏi mỗi ngày".

Phạm Hương dành lời khuyên cho những người mẫu trẻ rằng không có thành công nào đến dễ dàng mà không có sự cống hiến và nỗ lực. Cô khẳng định bản thân mình cũng đã phải vượt qua nhiều thử thách, thất bại, thậm chí phải trả giá bằng máu và nước mắt. “Nếu bạn muốn điều mà bạn chưa bao giờ có, hãy sẵn sàng làm những điều mà bạn chưa bao giờ làm”.

Hoa hậu cũng "bật mí" bí quyết để có một cơ thể săn chắc. Mỗi ngày cô luôn bỏ ra hai tiếng đồng hồ để tập gym. Nếu đi công tác xa cô cũng cố gắng luyện tập thể thao trong phòng hoặc dành thời gian chạy bộ, kết hợp cùng thói quen ăn uống lành mạnh.

Bên cạnh bài phỏng vấn, nhiều hình ảnh của Phạm Hương cũng được đăng tải.

Dé Modé là tạp chí về doanh nhân và phong cách sống, thường cập nhật những xu hướng thời trang mới, giới thiệu về những nhân vật nổi tiếng khắp thế giới. Dé Modé ra mắt các ấn bản theo chu kỳ hai tháng.