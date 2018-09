Phạm Hương được mẹ tháp tùng đi chấm thi

Sau 2 vòng thi tài năng và ứng xử, thí sinh Phạm Tuấn An 27 tuổi đã giành chiến thắng. Sinh ra với giới tính nam nhưng thí sinh này luôn khao khát được trở thành phụ nữ. Tuấn An ăn mặc, trang điểm và có dáng vẻ mềm mại, nữ tính như con gái. Phần thưởng cho quán quân là gói tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 1 tỷ đồng. Tuấn An hy vọng sau khi chuyển giới có thể kết hôn với bạn trai và xây dựng một gia đình hạnh phúc.