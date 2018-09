Phạm Hồng Phước: 'Tôi luôn nhớ tới Hương Giang Idol'

Nam ca sĩ chia sẻ anh không bao giờ quên những ngày cả hai tự make-up cho nhau, chọn và mua đồ diễn, ra những sản phẩm chung...

Trong cuộc trò chuyện với MC Minh Xù của chương trình M Story tối qua, khi nhắc lại những kỷ niệm ngày cũ, Phạm Hồng Phước có những giây phút trải lòng về mối quan hệ với Hương Giang idol cùng cơ duyên đưa anh đến với con đường ca hát.

Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tài năng chia sẻ: "Vietnam Idol là nơi đầu tiên tôi được tham gia vào một cuộc thi và nơi mở ra cánh cửa bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nơi đó có một người bạn khá thân thiết với tôi, người gắn bó trong thời gian đầu đi hát, đó là Hương Giang Idol".

Hồng Phước kể lại Hương Giang luôn sát cánh bên anh. Cả hai tự make-up cho nhau, chọn và mua đồ diễn, ra những sản phẩm chung. Khi nhắc đến những ngày cũ, lúc nào anh cũng nhớ tới Vietnam Idol và Hương Giang. Đó là kỷ niệm đẹp khi mới bắt đầu con đường âm nhạc.

Giọng ca Cha già rồi đúng không còn giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của khán giả, người hâm mộ về chuyện tình cảm giữa anh và ca sĩ Hương Giang Idol. Anh khẳng định: "Em và Hương Giang đúng là một cặp nhưng là một cặp bạn thân, tri kỷ. Tính tình của em và Giang không hợp nhau. Giang là một người rất thích lãnh đạo, còn em là người thích cãi, rất lỳ. Hai người mâu thuẫn, bất đồng nhiều nhưng chính vì thế lại thân nhau hơn". Và khi được MC Minh Xù đề nghị mô tả Hương Giang bằng 3 tính từ, nam ca sĩ hài hước đáp: "Thích lãnh đạo, dữ và điệu".

Hồng Phước còn không ngừng "chặt chém" nam MC của chương trình khi nhận được câu hỏi: "Phước có người yêu chưa". Anh trả lời: "Em có người yêu rồi và người yêu của em là các fan. Còn người yêu trong cuộc sống thì chưa. Em thích một người có duyên hơn là một người đẹp".

Bên cạnh chuyện tình cảm, Hồng Phước cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải khi mới bước chân vào nghề. Anh tâm sự ban đầu, bản thân chọn học sư phạm Anh để trở thành một thầy giáo, chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một ca sĩ.

"Vì vậy, lúc mới ngả hướng sang làm ca sĩ, em không biết gì hết nên nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có một bài hát, đứng lên sân khấu hát, có khán giả ở dưới nghe là được. Nhưng tới khi vào nghề, em thấy có rất nhiều áp lực khác nhau, từ trang phục diễn, make-up, quản lý, trợ lý...", giọng ca Thời thanh xuân sẽ qua cho biết. Nam ca sĩ chia sẻ thêm, thời gian gặp phải scandal, anh thấy sợ, chỉ mong mọi chuyện mau chóng qua và không bao giờ xảy ra nữa.

Tuy nhiên, sau những sóng gió, vấp ngã, Hồng Phước thấy mình trưởng thành. Anh biết những điểm cần phát huy, học hỏi và sửa đổi. Sự trưởng thành đó của anh không thể hiện qua lời nói mà qua suy nghĩ. Hiện tại, đời sống và hoạt động âm nhạc của anh khá bình dị. "Khi nào em cảm thấy tự do trong âm nhạc, thấy sảng khoái nhất thì cho ra mắt sản phẩm của mình. Em đi hát, nhận show diễn nào thấy vui chứ không bị áp lực về kinh tế hay đạt được mức độ nào", giọng ca Khi chúng ta già nói.

Trong chương trình, Hồng Phước còn hát tặng khán giả những bài hát được yêu thích như Thời thanh xuân sẽ qua; Khi người lớn cô đơn; Việt Nam, đi, hôn và yêu; Cha già rồi đúng không... Mỗi bài hát đều gắn với một kỷ niệm, cảm xúc của nam ca sĩ.

Thời gian tới, Hồng Phước muốn phát triển hình ảnh của mình là một "music producer". Đặc biệt, trong nửa đầu năm nay, anh sẽ viết bài và sản xuất âm nhạc cho Lê Hiếu và Văn Mai Hương. Hai bài hát Sau chia tay ta làm gì?, Bạn có hạnh phúc không? đã hoàn thành và đang trong giai đoạn hòa âm. Nam ca sĩ thích thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau. Ngoài ra, năm nay, anh còn phát triển show du lịch đang tham gia. Theo Phước, khi đi du lịch, anh sẽ có thêm kiến thức, nhiều "chất liệu" để sáng tác.

