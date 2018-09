Pha Lê khóc nức nở cầu cứu sau khi bị giật túi xách

Nữ ca sĩ bị mất sạch giấy tờ nên không thể đi Mỹ lưu diễn vào 8h sáng nay.

Khuya 22/9, Pha Lê livestream trên trang cá nhân để cầu cứu sự hỗ trợ của khán giả. Nữ ca sĩ vừa chia sẻ câu chuyện vừa khóc nức nở.

Ca sĩ Pha Lê.

Khoảng 16h chiều qua, Pha Lê đi cùng cháu gái sang quận Phú Nhuận, TP HCM. Họ dừng xe ở đoạn đường Hoa Sứ (gần đường Phan Xích Long), cháu của Pha Lê xuống xe băng sang đường, còn nữ ca sĩ tìm chỗ đỗ xe. Cô cháu gái đang chuẩn bị qua đường thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy giật túi xách, không kịp trở tay. Pha Lê cho biết, cháu của cô vừa từ Nha Trang vào, không ý thức được việc cướp giật ở Sài Gòn lại quá táo tợn như vậy. Lúc đó, Pha Lê có đuổi theo tên cướp nhưng không kịp, cũng không có ai giúp đỡ vì đoạn đường khá vắng người qua lại.

Cháu gái của Pha Lê may mắn không bị thương tích gì, nhưng trong túi xách chứa rất nhiều thứ quan trọng của nữ ca sĩ. Pha Lê thống kê, cô mất 60 triệu đồng, vé máy bay, hộ chiếu, chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Pha Lê. Ngay sau khi bị cướp, Pha Lê đã đến đồn công an gần nhất trình báo và nhờ can thiệp. Lực lượng công an đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng tạm thời chưa có kết quả gì. Pha Lê nói, những gì cần làm cô đã nỗ lực làm hết, chỉ mong nhận lại được giấy tờ. Bởi, 8h sáng nay, 23/9, ca sĩ phải bay sang Mỹ lưu diễn. Nếu mất hộ chiếu coi như cô không thể lên máy bay và sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt người khác cũng như công việc của cô.

Suốt đêm qua, Pha Lê thức trắng chờ kết quả nhưng đến tận sáng nay vẫn chưa có manh mối gì. Rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đã chia sẻ thông tin này để hỗ trợ Pha Lê. Giọng ca Giấc mơ đánh mất đã nhờ người đổi chuyến bay sang 23h đêm nay. Cô hy vọng từ giờ đến chiều sẽ tìm lại được giấy tờ. Nếu ai nhặt được, cô sẵn sàng xin chuộc lại bằng mọi giá.

Pha Lê khóc nức nở