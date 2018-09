Pha Lê bị tai nạn xe hơi ở Mỹ

Xe của ca sĩ bị hỏng phía sau, còn cô bị trầy tay và bầm tím lưng.

Sau khi sang Indonesia dự Liên hoan ca nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, Pha Lê đã qua Mỹ lưu diễn được vài ngày. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ chia sẻ, cô vừa bị tai nạn xe hơi ở bang Delaware.

Chiếc xe của Pha Lê bị hư hỏng ở đằng sau.

Pha Lê kể, cô đang đỗ xe bên đường thì bị một chiếc xe hơi đâm từ phía sau, làm xe của cô lảo đảo lao về phía trước. Cô chỉ kịp nhận thấy bên phải chiếc xe vỡ vụn, lao thẳng xuống bãi cỏ khô. Nữ ca sĩ bị một phen hết hồn, tay chân run rẩy, không kịp hiểu chuyện gì. Ngay lập tức, tài xế của chiếc xe gây tai nạn ôm tay đi về phía cô. Khi người đàn ông này gõ cửa kính xe, theo quán tính, Pha Lê không dám mở cửa, vì nghĩ sẽ bị quát tháo. Tuy nhiên, người này chỉ hỏi thăm xem tình hình của cô. Khi xe cứu thương đến, anh ta cũng yêu cầu bác sĩ ra săn sóc Pha Lê trước.

Pha Lê cho biết thêm, khi xe của cô bị tai nạn, một người đang lưu thông trên đường liền dừng xe lại để chặn các xe khác, một người thì đứng hướng dẫn hai làn xe đi để tránh va chạm. Sau đó, họ lại rối rít hỏi thăm Pha Lê, lấy nước cho cô uống. "Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng tôi cảm nhận rõ được văn hóa sống của người Mỹ. Họ giúp đỡ nhau khi thấy người khác gặp nạn và giúp một cách văn minh, chuẩn xác nên mọi việc đều diễn ra an toàn, nhanh chóng".

Pha Lê may mắn chỉ bị trầy tay và bầm tím lưng.

Sau 10 phút Pha Lê bị tai nạn, cảnh sát có mặt, xe cẩu cũng đến nơi để cứu hộ. Bạn của Pha Lê (là người chở) và người gây tai nạn không to tiếng lấy một câu về sự hỏng hóc của xe, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Bạn của Pha Lê giải thích, ở Mỹ, xe đều có bảo hiểm nên mọi người không bao giờ cãi vã nhau chuyện xe cộ, quan trọng là an toàn tính mạng.

Cú tai nạn làm Pha Lê bị trầy tay và bầm tím lưng. Các bác sĩ yêu cầu cô đến bệnh viện, nhưng nữ ca sĩ thấy mình không sao nên từ chối. Cô được dặn, nếu sau đó thấy có vấn đề gì thì cứ đi bệnh viện miễn phí, bảo hiểm sẽ lo hết. "Nhìn cách cảnh sát cùng những người tới giải quyết làm việc mà tôi ngưỡng mộ, nhanh chóng dứt điểm. Máy in có sẵn trên xe, làm biên bản này nọ rất nhanh, vèo cái là cứ như chưa từng xảy ra tai nạn".

Chiếc xe gây tai nạn bị nát phần đầu.

Pha Lê cho biết, người gây tai nạn đã nhận lỗi, do vừa đi vừa nhắn tin nên xe lao vào xe của cô. Khi phát hiện ra sự cố, người này cố gắng phanh nhưng không kịp, bẻ lái sang phải thì vẫn tông mạnh vào xe cô. May mắn, chiếc xe Pha Lê đi là xe bán tải nên phần sau rất chắc chắn. "Nói chung, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cả hai bên đều an toàn. Xe tôi hư hỏng nhẹ chút thôi, không sao cả. Ai cũng bảo bạn kia quá may nên còn sống, thậm chí là không bị thương với cú va chạm mạnh đó".

Đây là lần thứ hai Pha Lê bị tai nạn xe hơi ở Mỹ. Trước đây, giọng ca Giấc mơ đánh mất cũng gặp sự cố, nhưng may mắn thoát chết.

Diễm Trinh