Peabo Bryson hủy show ở Sài Gòn vì không bán được vé

Đơn vị tổ chức đêm nhạc cho giọng ca 'A whole new world' cho biết, ông sẽ chỉ biểu diễn tại Hà Nội.

Thông tin ca sĩ Peabo Bryson là nhân vật chính trong chuỗi chương trình In the Spotlight được đơn vị tổ chức chia sẻ trên các phương tiện truyền thông cách đây 3 tháng. 'Ông hoàng tình ca' dự kiến có hai đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 12/9 và tại Sài Gòn vào ngày 18/9 cùng 3 ca sĩ khách mời Việt Nam gồm Uyên Linh, Văn Mai Hương và Dương Hoàng Yến. Tuy nhiên, hôm nay, đơn vị tổ chức đã ra thông báo hủy show diễn ở TP HCM vì lý do không bán được vé.

Ở tuổi 64, Peabo Bryson vẫn đi lưu diễn trên toàn thế giới.

Ông Trần Thanh Tùng, đại diện cho đơn vị tổ chức cho biết: “Chúng tôi đã lập kế hoạch cho chương trình Peabo Bryson In the spotlight từ đầu năm 2015 với rất nhiều kỳ vọng sẽ được sự đón nhận của khán giả ở cả hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc trong quá trình thực hiện, thực tế có nhiều yếu tố đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Chương trình không tạo được hiệu ứng tại TP HCM, số lượng vé bán ra tại đây quá ít, khiến chúng tôi buộc phải hủy show ngày 18/9. Như vậy, chúng tôi sẽ chỉ tổ chức một đêm nhạc Peabo Bryson In the spotlight duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 12/9. Trước mắt, chúng tôi sẽ liên lạc lại với tất cả các khán giả đã đặt vé concert tại TP HCM để xin lỗi vì sự thay đổi, hoàn lại tiền vé và đưa ra những giải pháp thích hợp nhất".

'Beauty and the beast' mà Peabo Bryson thể hiện cùng Celine Dion khi cô chưa nổi tiếng.

Peabo Bryson từng đoạt hai giải Grammy và được mệnh danh là 'Ông hoàng tình ca' (King of Balladeers) Tên tuổi của ông gắn liền với những bản song ca bất hủ mà ông thể hiện cùng những diva nhạc pop như: Tonight I celebrate my love (xem video) với Roberta Flack, Beauty and the beast (xem video) góp phần đưa Celine Dion thành một tên tuổi lớn sau này, A whole new world (xem video) cùng Regina Belle. Ca khúc trong phim hoạt hình Aladin của Walt Disney đã giữ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng danh giá nhất nước Mỹ Billboard Hot 100 và đến nay vẫn là ca khúc duy nhất trong lịch sử Disney đứng đầu bảng xếp hạng này.

Trong chương trình In the spotlight tại Việt Nam, Peabo Bryson thể hiện 3 bản song ca nổi tiếng với ba giọng nữ trẻ Uyên Linh, Văn Mai Hương và Dương Hoàng Yến. Ba nữ ca sĩ khách mời hy vọng, sẽ cùng ca sĩ nổi tiếng của thế giới tái hiện lại những ký ức và giai điệu đẹp gắn bó với khán giả nhiều thập niên qua.

Quỳnh Như