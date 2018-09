Only C hát về 'mối tình' của Diễm My - Linh Sơn

'Kungfu Phở' tung MV thứ hai mang tên 'Mãi luôn gần nhau' với những hình ảnh đẹp trong phim.

Sau MV Phở, ê kíp thực hiện phim Kungfu Phở giới thiệu MV thứ hai là ca khúc Mãi luôn gần nhau, sáng tác của Nguyễn Phúc Thiện, cũng do Only C thể hiện. Nếu MV Phở vui nhộn, hài hước và tập trung vào đề tài là món phở, MV này xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính trong phim.

Ca sĩ - nhạc sĩ Only C.

Nguyễn Phúc Thiện viết Mãi luôn gần nhau dựa trên cảm xúc của đôi trẻ Diễm My 9X và Linh Sơn - những người thể hiện vai diễn Châu Nhi, Đoàn trong phim. Vai Châu Nhi của Diễm My là cô tiểu thư con nhà quyền quý kinh doanh món phở danh bất hư truyền, còn Đoàn là chàng trai nghèo đến học việc. Họ trải qua nhiều nghịch cảnh, có lúc tưởng chừng tình yêu tan vỡ nhưng chàng trai tin rằng mình sẽ mang hạnh phúc đến cho cô gái.

Xem MV, khán giả được ngắm lại những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi Diễm My - Linh Sơn trong phim. Trong đó, có cảnh quay bằng flycam, trông cánh đồng lau sậy mênh mông, bát ngát. Hay cảnh cặp đôi mua cho nhau cây kẹo bông gòn đầy màu sắc, rồi cùng ngồi dưới mái hiên trong chiều mưa để ăn vặt...

Linh Sơn và Diễm My 9X trong một cảnh quay.

MV Mãi luôn gần nhau mang đến không khí ấm áp, dễ thương, là bản tình ca dành cho giới trẻ ngày nay với nhiều xúc cảm đan xen (xem video).

Hàn Quốc Việt