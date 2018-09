Ông xã lặng lẽ dự họp báo của Trà My Idol

MV ‘Let me feel your love tonight’ là sản phẩm âm nhạc được Trà My Idol và ê kíp dày công thực hiện suốt một thời gian dài. Ca khúc chủ đề do tác giả Rhymastic sáng tác riêng cho nữ ca sĩ từ 3 năm trước. Tuy nhiên, do bận tham gia các chương trình truyền hình thực tế, sau đó lập gia đình, sinh con đầu lòng nên đến tận thời điểm hiện tại, Trà My Idol mới chính thức giới thiệu ca khúc này đến với công chúng.