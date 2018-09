Ông Cao Thắng đổ mồ hôi gói bánh chưng tặng Đông Nhi

Chiếc bánh chưng do nam ca sĩ điển trai gói tuy không vuông vức nhưng cũng khiến giọng ca 'Vì anh vì ai' xúc động.

Năm nay, để dành bất ngờ cho bạn gái, giọng ca "Nơi ấy ngọn đồi tình yêu" quyết định tìm đến người thân, học gói bánh chưng tặng cô. Trong lần đầu thực hành, Cao Thắng khá lúng túng, thậm chí còn làm đổ gạo nếp khiến mọi người bật cười.

Anh tâm sự: "Không ngờ gói bánh chưng lại khó vậy, giống như một cuộc chiến. Tôi làm cả chục lần mà chiếc bánh vẫn méo mó, xô lệch". Tuy nhiên, khi nhận được lời yêu cầu giúp đỡ từ các cô bác, anh từ chối vì muốn tạo sự khác biệt trong món quà tặng Đông Nhi. Sau cả buổi vất vả, cuối cùng, nam ca sĩ cũng hoàn thành chiếc bánh.

Ông Cao Thắng dành tặng bạn gái chiếc kính thực tế ảo Gear VR để cô có thể tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc anh chuẩn bị quà.

Dù bánh chưng do bạn trai gói không thành hình vuông vức và đẹp như bình thường nhưng Đông Nhi đã rất cảm động khi nhận được món quà handmade này. Giọng ca "We belong toghether" chia sẻ trong suốt những năm yêu nhau, Ông Cao Thắng đã tặng cho cô rất nhiều món quà nhưng những sản phẩm do chính tay anh làm ra luôn khiến cô cảm động và ấn tượng hơn cả.

Điểm đặc biệt của món quà lần này là nữ ca sĩ còn lần lượt được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu khi bạn trai chuẩn bị quà cho mình. Nhờ vậy, nữ ca sĩ được theo dõi hành trình gói bánh hài hước và tràn ngập tình yêu thương của bạn trai.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi được coi là "cặp đôi vàng" của showbiz Việt bởi tình yêu ngọt ngào, bền bỉ. Họ không chỉ đồng hành trong công việc mà còn cả cuộc sống hằng ngày, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui. Đây là năm thứ 8 cặp đôi bên nhau, cùng đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

Với Thanh Hằng, ở bên cạnh gia đình trong những ngày Tết là điều khiến cô hạnh phúc nhất.

Giống cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi, siêu mẫu Thanh Hằng cũng háo hức đón chờ Tết. Người đẹp cho biết cô và mẹ thường chọn trang phục truyền thống để đi chợ hoa vào những ngày cuối năm. Năm nay, nếu mẹ chọn tông màu trầm, điểm xuyết những cánh hoa tươi thì siêu mẫu lại xuất hiện nổi bật với bộ áo dài màu xanh coral kết hợp ton-sur-ton cùng túi xách trang nhã và sang trọng.

Giám khảo Vietnam's Next Top Model tâm sự cuối năm, ngày cô mong chờ nhất là được cùng mẹ đi chợ hoa. Mẹ của siêu mẫu là người rất yêu hoa nên chiều ý mẹ, dù bận đến mấy đến những dịp này, Thanh Hằng lại tạm gác công việc, cùng mẹ tham dự sự kiện. Ở bên mẹ những ngày này khiến chân dài 1,12m cảm giác như trở lại thời ấu thơ. Ngoài đi chợ hoa, hai mẹ con còn dành thời gian mua sắm, sửa soạn, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới.

Năm nay, thay vì để mẹ chen chúc trong chợ hoa đông đúc những ngày giáp Tết, Thanh Hằng giúp việc ngắm hoa của mẹ trở nên dễ dàng hơn. Mẹ của cô chỉ cần cầm điện thoại là có thể tìm mua được cành đào to đẹp nhất ở chợ và xem lại cảnh mọi người rộn ràng mua sắm Tết với chiếc camera Gear 360 cùng Galaxy S7 edge xanh coral.

Isaac gửi hình ảnh rạng rỡ của mình cho ba mẹ ở xa.

Ngoài Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Thanh Hằng, Isaac cũng mong chờ Tết đến. Những ngày cuối năm này, nam ca sĩ bận rộn với lịch diễn, dự sự kiện dày đặc. Tuy nhiên, anh cũng không quên trang hoàng lại nhà cửa, mua sắm, treo những tấm thiệp rực rỡ lên cành mai vào ngày cuối năm.

Giọng ca "Yêu không nghỉ phép" còn vào bếp trổ tài nấu nướng để thiết đãi người thân, bạn bè. Với Isaac, khoảnh khắc ở bên cạnh người thân trong dịp Tết là điều hạnh phúc, mang lại sự sung túc, ấm no và vẹn tròn cho cả năm. Anh cũng không quên gửi những hình ảnh về không khí đón Tết rộn ràng cho ba mẹ ở xa xem bằng Gear VR và dành lời chúc sức khỏe, may mắn và vui vẻ cho họ.

Thu Ngân