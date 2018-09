Ông Cao Thắng bất ngờ cầu hôn Đông Nhi

Nam ca sĩ dành những lời ngọt ngào cho giọng ca '30 ngày yêu' trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ, Ông Cao Thắng bất ngờ đăng hình ảnh tình tứ với Đông Nhi trên trang cá nhân cùng dòng status "Will you marry me?" (Em làm vợ anh chứ?). Dòng trạng thái lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ cặp đôi. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ đã có hơn 15.000 lượt like và hàng trăm bình luận. Các fan đều chúc mừng cho cặp đôi và mong họ sớm đám cưới.

Ông Cao Thắng vừa cầu hôn Đông Nhi trên trang cá nhân.

Trước đó, vào chiều 30/3, Đông Nhi cũng bày tỏ tình cảm với bạn trai bằng tấm ảnh Ông Cao Thắng giúp cô cột dây giày và viết: "Anh có đồng ý cột giày như thế này cho em suốt cuộc đời không?". Đáp trả người yêu, nam ca sĩ trả lời trên trang cá nhân rằng "Anh đồng ý đó. Vậy em có đồng ý bên cạnh anh suốt đời không Đông Nhi?". Hành động lãng mạn này của họ thu hút tổng cộng 300.000 lượt like ở fanpage của cả hai.

Liên lạc với Ông Cao Thắng, nam ca sĩ cho biết, thực ra những hình ảnh này được cặp đôi chụp để quảng cáo game. Thực tế, họ chưa nghĩ đến chuyện đám cưới trong thời điểm này. Đông Nhi cũng từng nói, muốn đám cưới cũng phải đợi vài năm nữa vì đây là lúc họ nỗ lực phát triển sự nghiệp.

Trước đó, Đông Nhi viết: 'Anh có đồng ý cột dây giày như thế này cho em suốt cuộc đời không?'.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng công khai tình cảm hồi cuối năm 2011 khi họ đã quen nhau được khoảng hai năm. Thời điểm đó, Đông Nhi quyết định giới thiệu cho mọi người biết cựu thành viên Weboys là người yêu của cô khi ra mắt MV Có những yêu thương nào, trong đó Ông Cao Thắng đóng vai nam chính.

Đông Nhi chia sẻ, là nghệ sĩ, không phải điều gì cũng có thể chia sẻ với công chúng. Có những thời điểm cô thấy rất căng thẳng khi bị cho là "chơi chiêu" để PR. Đông Nhi khẳng định, cô đủ lớn để biết điều gì tốt và không tốt cho mình. Khi thấy tình cảm giữa mình và Ông Cao Thắng đã đạt đến độ "chín", cô quyết định giới thiệu "nửa kia" đến công chúng.

Ông Cao Thắng đáp trả: 'Anh đồng ý đó. Vậy em có đồng ý bên cạnh anh suốt đời không?'.

Từ khi công khai tình yêu, Ông Cao Thắng và Đông Nhi thoải mái hơn khi thường xuyên đi sự kiện cũng như biểu diễn cùng nhau. Trong 3 năm qua, Ông Cao Thắng lui về "hậu phương", hỗ trợ hết mình cho Đông Nhi phát triển sự nghiệp, giúp cô gặt hái nhiều thành công. Năm 2013, họ được độc giả Ngoisao.net bình chọn là Cặp đôi của năm.

Diễm Trinh

>> Xem thêm: Tình Không Phai - bản hit của Đông Nhi dành riêng cho game thủ