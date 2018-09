Ông bầu khẳng định giải của Ngọc Trinh là thật

Vũ Khắc Tiệp đưa bằng chứng cho thấy 'gà cưng' thực sự được vinh danh tại Hàn Quốc.

Trong 3 ngày 22, 23 và 24/4, Ngọc Trinh cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp và các người mẫu Trương Mỹ Nhân, Võ Cảnh, Linh Chi, Huyền Trang... đã có chuyến sang Hàn Quốc dự sự kiện Liên hoan người mẫu châu Á 2015 (Festival Model Awards 2015).

Trên sân khấu xứ kim chi, Ngọc Trinh được trao giải "Nữ hoàng Bikini châu Á", Huyền Trang và Võ Cảnh nhận giải "Ngôi sao người mẫu châu Á" còn Trương Mỹ Nhân về nhất hạng mục "Người mẫu trẻ châu Á". Thông tin Ngọc Trinh được vinh danh tại Hàn Quốc khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, mới đây, "búp bê 9X" bất ngờ bị một người dùng mạng xã hội "tố", giải thưởng và cup "Nữ hoàng Bikini châu Á" của chân dài chỉ là giả mạo. Người này đưa dẫn chứng, đoạn video ghi lại sự kiện Festival Model Awards năm nay không hề có cảnh Ngọc Trinh lên nhận giải mà chỉ có hình ảnh cô lên trao giải cho một người mẫu của Đài Loan. Ngoài ra, trang web của chương trình cũng không hề có tên hay hình ảnh của Ngọc Trinh.

Ban đầu ông Tiệp công bố Ngọc Trinh nhận giải vào ngày 23/4, còn Huyền Trang nhận giải ngày 24/4 nhưng trong những hình ảnh gửi về cho báo chí, Ngọc Trinh mặc cùng một bộ váy đỏ trong cả 2 ngày 23 và 24/4. Điều này khiến dư luận nghi ngờ Ngọc Trinh chỉ tham dự sự kiện ngày 24/4 với tư cách người lên trao giải chứ không có việc cô nhận giải thưởng nào. Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Trinh và ông bầu cố tình tô vẽ, bịa ra giải thưởng "Nữ hoàng Bikini châu Á" để đánh lừa báo chí và khán giả trong nước.

Ngọc Trinh nhận giải 'Nữ hoàng Bikini châu Á' tại Hàn Quốc.

Trước những nghi ngờ này, ông bầu Vũ Khắc Tiệp khẳng định, giải thưởng của Ngọc Trinh là thật 100%. Ông Tiệp giải thích: "Ngay từ đầu tôi đã nói Festival Model Awards năm nay diễn ra trong 3 ngày 22, 23 và 24/4. Giải thưởng của Ngọc Trinh được trao vào ngày 23/4 nhưng tôi đợi Huyền Trang và Võ Cảnh nhận giải vào ngày 24/4 mới gửi hình ảnh và thông tin cho báo chí nên nhiều người lầm tưởng Ngọc Trinh và Huyền Trang nhận giải vào cùng một ngày 24/4. Giải thưởng của Trinh do đích thân chủ tịch Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc trao. Tôi nghĩ chương trình mới diễn ra nên trang web và video của ban tổ chức chưa cập nhật đủ mọi thông tin. Có thể trong vài ngày nữa mọi người xem lại sẽ có tên và hình ảnh của Trinh đầy đủ". Ngoài lời giải thích này, ông bầu của Ngọc Trinh cũng chia sẻ đoạn video cho thấy "gà cưng" thực sự có lên nhận giải "Nữ hoàng Bikini châu Á". Tên của cô và danh hiệu được 2 MC người Hàn Quốc đọc rất rõ ràng.

(Xem video Ngọc Trinh nhận giải "Nữ hoàng Bikini châu Á" tại Hàn Quốc)

Ông Tiệp cũng giải thích, Ngọc Trinh mặc cùng một bộ váy trong cả hai ngày diễn ra sự kiện tại Hàn Quốc vì không chuẩn bị trang phục kịp. Bởi trước khi đi Hàn, Ngọc Trinh không hề biết cô sẽ được mời lên trao giải cho người mẫu của Đài Loan vào ngày 24/4 nên chỉ chuẩn bị bộ váy đỏ kiểu yếm cho ngày nhận giải "Nữ hoàng Bikini châu Á". Khi tới xứ kim chi, ban tổ chức mới thông báo chân dài sẽ có phần lên trao giải. Không chuẩn bị kịp trang phục nên cô quyết định mặc lại bộ váy đỏ của ngày hôm trước.

Không chỉ gây thắc mắc vì mặc cùng một trang phục trong 2 ngày diễn ra sự kiện đình đám tại Hàn Quốc, Ngọc Trinh còn bị tố mặc hàng nhái. Chiếc váy của cô giống hệt bộ cánh người đẹp chuyển giới Thái Lan Nong Poy từng diện khi dự liveshow của ca sĩ Lâm Chi Khanh cuối năm 2013. Ngọc Trinh thừa nhận, váy này do cô tự đặt may chứ không phải hàng hiệu. "Người mẫu, nghệ sĩ ăn mặc giống nhau, kể cả có diện hàng nhái cũng là bình thường, không có gì mới mẻ và cũng không đáng để bị chỉ trích. Trinh cũng nhiều lần thừa nhận cô ấy mặc cả hàng nhái và hàng hiệu, miễn là đẹp. Trinh biết thông tin đi Hàn sát ngày quá nên không kịp chuẩn bị trang phục chu đáo. Nếu biết sớm hơn thì chắc chắn cô ấy sẽ mặc một bộ váy lộng lẫy vì Trinh luôn đầu tư kỹ càng cho các sự kiện lớn", ông bầu lên tiếng bênh vực "gà cưng".

Tên giải thưởng 'Nữ hoàng Bikini châu Á' của Ngọc Trinh được đăng tải trên website của Festival Model Awards, giải tỏa nghi vấn ông bầu và chân dài 'bịa' ra giải này.

Ngoài chuyện video lễ trao giải do ban tổ chức Festival Model Awards 2015 công bố không có hình ảnh nhận giải của Ngọc Trinh thì chiếc cup cô mang về cũng bị soi và nghi ngờ là hàng giả. Bởi so với cup của những người mẫu được trao tại Festival Model Awards 2015, cup của Ngọc Trinh cũng có những điểm khác biệt như không có đường viền quanh các dòng chữ và có thêm một hàng chữ tiếng Trung Quốc. Bản thân ông Tiệp cũng không lý giải được sự khác nhau này. "Cup từ một lò sản xuất ra, do chính ban tổ chức trao nên tôi cũng không biết tại sao có sự khác nhau này. Nói chung mọi người cứ tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trên website chương trình để hiểu rõ. Tôi không nói dối nên không có gì phải sợ cả", ông Tiệp nói.

Sự khác biệt giữa chiếc cup Ngọc Trinh nhận được (phải) và cup của các người mẫu khác khiến công chúng nghi ngờ cup của 'búp bê 9X' là hàng giả.

Ông trùm chân dài này cũng nói rõ, giải thưởng của Ngọc Trinh có trên trang web của cuộc thi chứ không phải do ông bịa ra hay giả mạo. "Nữ hoàng Bikini châu Á" (The Asian Queen of Bikini Model) nằm trong hạng mục The Best Reader Prize. "Ban tổ chức Festival Model Awards 2015 công bố năm nay sẽ có giải Nữ hoàng Bikini châu Á dành cho các người mẫu chuyên chụp bikini của các nước, trong đó có Việt Nam. Họ nói tôi có thể gửi hồ sơ của các ứng viên để ban tổ chức bầu chọn. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị một profile về các hoạt động, hình ảnh của Ngọc Trinh trong những năm qua gửi đi. Thật bất ngờ, cô ấy là người được chấm giải này", ông Tiệp kể lại.

Bên cạnh giải thưởng của Ngọc Trinh, giải "Ngôi sao người mẫu châu Á" của Huyền Trang cũng gây thắc mắc cho khán giả. Bởi trên website của chương trình, hạng mục giải thưởng Huyền Trang nhận được lại để tên và ảnh Linh Chi. Theo ông Tiệp, hiện trang web chương trình vẫn để thông tin cũ, chưa cập nhật. Bởi ban tổ chức yêu cầu công ty Venus gửi thông tin của 2 ứng viên để nhận giải này. Năm ngoái Vĩnh Thụy và Diệu Huyền đã đoạt giải. Năm nay, ban đầu ông Tiệp gửi profile của Linh Chi và Võ Cảnh vì thấy Linh Chi cũng có nhiều hoạt động trong năm qua. Tuy nhiên ban tổ chức nói profile của Linh Chi không hợp tiêu chí của chương trình nên ông gửi thông tin của Huyền Trang qua.

Váy của Ngọc Trinh cũng bị tố là nhái trang phục của người đẹp chuyển giới Thái Lan Nong Poy.

"Nếu mua giải được thì tôi đâu cần thay đổi người mẫu như thế? Ban tổ chức Festival Model Awards làm việc rất kỹ càng, nghiêm túc. Họ có người giám sát ở các nước và có thể dễ dàng tìm hiểu về các ứng viên qua google xem tên tuổi và sức ảnh hưởng của người đó thế nào, có xứng đáng được trao giải hay không", ông Tiệp lên tiếng về nghi vấn mua giải cho Linh Chi không thành công nên đổi qua Huyền Trang.

Chia sẻ cảm xúc về những lùm xùm quanh mình và các "gà cưng" như Ngọc Trinh, Linh Chi thời gian qua, "ông trùm chân dài" tỏ ra khá bình tĩnh. "Tôi rất tự tin những việc tôi làm nên không có gì phải bận tâm về những lời đồn quanh mình. Khi nào có những báo chính thống hỏi thì tôi sẽ trả lời. Chúng tôi nói có sách, mách có chứng chứ không giả tạo. Từ lâu tôi và các người mẫu của mình đã miễn nhiễm với những tin đồn. Tôi nghĩ sự thật không bao giờ giấu được. Nếu chuyện xấu không muốn người ta biết thì đừng làm. Tôi luôn chịu trách nhiệm với những gì mình nói và làm nên có thể ngẩng cao đầu trước mọi người", ông bầu nói.

Hương Giang