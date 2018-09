OneRepublic khiến 10.000 fan phát cuồng trong concert tại Thái Lan

Các bài hát đình đám của OneRepublic được nhóm biểu diễn trong chương trình như 'Secrets', 'Stop and Stare', 'Kids', 'Let's Hurt Tonight', 'All the Right Moves'... Nhóm tiết lộ, họ đang thu âm album thứ 5 và hứa sẽ trở lại Bangkok vào năm sau.