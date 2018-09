Ốc Thanh Vân hóa ma nữ, giám khảo bỏ chạy

Ngân Khánh chấp nhận làm xấu mình khi cùng vũ công Kris hóa thân thành người đẹp và quái vật trong bộ phim 'Shrerk'. Trên giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc nổi tiếng 'You belong to me', cả hai đã mang tới giây phút thư giãn hài hước cho khán giả. (xem clip)