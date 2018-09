Nữ sinh từng nặng 83kg vào chung kết Hoa hậu VN

Đêm chung khảo miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa diễn ra tối 22/7 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Kết quà 25/38 thí sinh được lựa chọn đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc và quy tụ nhiều gương mặt sáng giá. Trong đó có Phạm Ngọc Hà My được biết đến là nữ sinh vinh dự tặng hoa Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam tháng 11/2017.



Hà My năm nay 22 tuổi, cao 1,73m và là sinh viên Học viện Ngoại giao, thông thạo tiếng Anh - tiếng Pháp. Cô từng có lúc nặng đến 83 kg và phải nỗ lực ép cân để có thể thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2018.