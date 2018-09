Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump: 'Trần Tiểu Vy là một cô gái ngoan'

Phạm Ngọc Hà My tiết lộ tân hoa hậu luôn sống hồn nhiên, ngây thơ nhưng ham học hỏi.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phạm Ngọc Hà My (22 tuổi) là thí sinh được chú ý ngay từ vòng sơ khảo miền Bắc. Không chỉ có gương mặt khả ái, cô còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, nói được 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hàn và Trung. Năm 2017 cô được cộng đồng mạng biết đến với vai trò là nữ sinh tặng hoa Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam của ông.

Người đẹp Phạm Ngọc Hà My.

Mặc dù được nhiều người kỳ vọng sẽ vào top 10 nhưng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa qua, Hà My chỉ dừng lại ở top 15. Người đẹp cho biết cô không hụt hẫng mà khá hài lòng với kết quả này bởi cô nghĩ rằng, bất cứ danh hiệu nào cũng có lý do. Cô còn tự nhận, một trong những nguyên nhân khiến cô không có tên trong top 10 là bởi hình thể không cân đối so với những thí sinh khác. Hà My từng là cô gái mũm mĩm nặng 83kg và trước 3 tháng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam cô mới giảm cân cấp tốc để còn 62 kg. Tuy không đạt được thành tích như mong đợi nhưng Hà My vẫn cảm thấy vui bởi cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả.

Thí sinh miền Bắc HHVN 2018 giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài Hà My gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 với khả năng nói 4 ngoại ngữ

Điều Hà My áy náy là sợ mẹ sẽ buồn vì kết quả top 15. Trước đêm chung kết một ngày, cô bị mất chiếc túi chứa những món đồ thân thuộc. Cô coi đây là 'điềm gở' và đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên cô cũng tự an ủi bản thân, thậm chí còn gọi điện về cho mẹ để động viên mẹ không nên lo lắng nếu như cô không đạt được bất cứ danh hiệu gì. "Bố mẹ ly hôn từ năm tôi học lớp 7, nhiều năm qua tôi chỉ sống với mẹ nên bao công sức, tiền bạc mẹ đều đầu tư cho tôi vào cuộc thi. Tôi chỉ lo mẹ gặp vấn đề tài chính, phải đi vay mượn vì tôi", cô nói.

Chia sẻ về tân hoa hậu Trần Tiểu Vy, 'nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump' nhận xét: "Tiểu Vy là một cô gái đẹp, ngoan. Em ấy hồn nhiên, ngây thơ nhưng rất nỗ lực và ham học hỏi. Nếu Vy không phải là người tốt, tôi đã không chơi thân với em ấy như vậy. Vẫn biết mỗi người có một tiêu chí riêng về vẻ đẹp nhưng mọi người không nên hà khắc với Vy. Tôi tin rằng Vy sẽ trưởng thành và tỏa sáng hơn trong tương lai".

Hà My (phải) và Trần Tiểu Vy chụp ảnh chung trong một hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trong cuộc thi, Hà My được xếp chung nhóm với Trần Tiểu Vy, Khánh Linh, Nguyễn Hoài Phương Anh, Phạm Thị Luyến. Mặc dù không ở chung phòng với tân hoa hậu nhưng trong các hoạt động đời thường, cô luôn hỗ trợ Tiểu Vy. "Vy nhỏ tuổi nhất nhóm nên mọi người coi Vy như em út để đùm bọc. Tôi có kinh nghiệm gì cũng đều chia sẻ với Vy. Trong các buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh, tôi nhận ra Vy có chất giọng và cách phát âm khá hay. Tôi khuyên em nên rèn luyện thêm ngoại ngữ và dù sau này có nổi tiếng thế nào cũng đừng bỏ bê việc học để trau dồi tri thức. Vy nói với tôi, chắc chắn em sẽ đi học", Hà My kể. Người đẹp còn tiết lộ, Tiểu Vy có tình yêu lớn dành cho quê hương Hội An và có thể nói cả ngày về nơi mình sinh ra.

Kết thúc hành trình 3 tháng với Hoa hậu Việt Nam 2018, Phạm Ngọc Hà My trở về với nhịp sống đời thường. Cô không có ý định tham gia một sân chơi nhan sắc nào khác hoặc lấn sân showbiz mà sẽ nộp đơn thi vào Bộ Ngoại giao để thực hiện đúng ước mơ từ nhỏ. Với cô, Hoa hậu Việt Nam là một kỷ niệm đẹp trong thời thanh xuân bởi cô được trải nghiệm, học thêm nhiều điều mới mẻ và có những người bạn mới. Cô còn phát hiện ra mình có khả năng về MC và dự định sẽ trau dồi để phát triển thêm ở lĩnh vực này.

Hà My rất thần tượng mẹ ruột.

Hà My cũng thổ lộ, ban đầu cô đến với Hoa hậu Việt Nam vì mục tiêu giảm cân. Từ sau lần được chọn làm nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô nhận ra nếu như mình gầy đi và có thân hình thon thả hơn, sẽ có nhiều cơ hội trong công việc cũng như cuộc sống. Thời gian đầu của quá trình giảm cân, cô sử dụng nhiều cách như ăn khoai lang, yến mạch... Tuy nhiên để giảm cân cấp tốc, cô thực hiện phương pháp General Motor Diet và trong một tuần đầu cô gần như bị suy nhược cơ thể. Cô phân chia chế độ ăn uống chỉ có rau củ, hoa quả, sữa, thi thoảng ăn một chút thịt. Ngoài ra cô tập gym theo phương pháp Cardio, mỗi ngày đều mặc áo mưa và tập 4 tiếng đồng hồ. Cô không ngồi điều hòa, kể cả khi ngủ đề cơ thể đổ nhiều mồ hôi, hiệu quả giảm cân sẽ nhanh hơn.

Trong tương lai, Hà My muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập như mẹ mình. Mẹ cô từng là nhà thiết kế thời trang nhưng hiện tại đã chuyển qua kinh doanh nhà hàng. Người đẹp kể, từ khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô không bao giờ tạo cho cô cảm giác bị thiệt thòi hơn so với những bạn bè khác. Tuy nhiên cô vẫn có cảm giác ghen tỵ với người có một mái ấm gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả bố lẫn mẹ.