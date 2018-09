Nữ sinh Hàn Quốc cover hit của Sơn Tùng

Jin Ju, thí sinh nổi tiếng tại chương trình 'Ca sĩ giấu mặt mùa 2' khiến nhiều fan thích thú khi chuyển 'Nơi này có anh' sang tiếng Hàn Quốc.

Hot girl Hàn Quốc thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng giọng hát ngọt ngào.

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Khoa tiếng Việt (KTV) của Dong Ki, Shin Jin Ju không chỉ thể hiện xuất sắc giai điệu, phát âm chuẩn khi trổ tài cover ca khúc Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP mà còn khiến người nghe cảm nhận được tình cảm chất chứa trong giọng ca của mình. Cô gái tài năng này còn chuyển lời bài hát sang tiếng Hàn và hát không chênh một nốt.

Ngoài ra, khi nhận được yêu cầu từ khán giả và Dong Ki, Shin Jin Ju đã thể hiện bài hit của Bích Phương Gửi anh xa nhớ. Mặc dù phát âm chưa tròn chữ, có chỗ sai lời nhưng hot girl Hàn Quốc vẫn rất tự tin, cô thậm chí còn hồn nhiên thốt lên "Hình như em hát sai rồi" và vô tư hát tiếp.

Sắp tới, Jin Ju sẽ xuất hiện nhiều trong chương trình Khoa tiếng Việt để gặp gỡ và giao lưu với các bạn trẻ Việt Nam. Trong đợt Tóc Tiên sang Hàn công tác, Jin Ju và nữ ca sĩ xinh đẹp của Việt Nam có thể sẽ song ca Em không là duy nhất.

Trước đó, hồi tháng một, Shin Jin Ju từng "gây sốt" khi xuất hiện trong chương trình "Ca sĩ giấu mặt mùa 2" và được khen ngợi vì hát tiếng Việt chuẩn. Cô nàng yêu thích tiếng Việt và theo học tại khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Vì theo đuổi đam mê của mình, Jin Ju còn đến Việt Nam sinh sống khoảng 9 tháng để học ngôn ngữ và văn hóa bản địa.

Jin Ju khá nổi tiếng trên mạng xã hội và được biết đến nhiều ở Việt Nam qua các bản cover Phía sau một cô gái, Anh cứ đi đi, Ngốc, Bao giờ lấy chồng... Jin Ju còn thể hiện niềm đam mê ca hát khi thường xuyên tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ acappella và đi hát ở nhiều sự kiện khác nhau.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

