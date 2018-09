'Nữ hoàng chửi thề' Trịnh Thảo đi sự kiện cùng người yêu hot boy

Trịnh Thảo sinh năm 1997, đang học ngành Diễn viên tại trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn. Trên màn ảnh rộng cô hay chửi thề, tính cách mạnh mẽ, xốc nổi nhưng ngoài đời rất hiền lành, dịu dàng. Bạn trai Trịnh Thảo hơn cô 2 tuổi, tên Hoàng Sơn, là một diễn viên, người mẫu. Hoàng Sơn từng đóng MV 'Keep me in love' của Hồ Ngọc Hà, 'Sống không hối tiếc' của Hòa Minzy, là nam chính trong MV 'Chia tay' của Tiêu Châu Như Quỳnh... Trịnh Thảo tiết lộ bạn trai luôn yêu thương, chăm sóc cô chu đáo.