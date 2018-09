Nữ đạo diễn người Đức từng tranh giải Gấu Vàng sang Việt Nam

Anne Zohra Berrached sẽ mang bộ phim gây sốc về đề tài phá thai sang trình chiếu trong sự kiện Liên hoan phim Đức tại Hà Nội.

Anne Zohra Berrached (sinh năm 1982) được xem là nữ đạo diễn tài năng tại Đức khi tác phẩm gần đây nhất do cô thực hiện - 24 Wochen (24 tuần), đã gây nhiều tranh cãi trong các phim tranh giải Gấu Vàng của LHP Berlin 2016. Bộ phim có nội dung xoay quanh một nữ diễn viên hài mang bầu đứa con thứ hai với bạn trai. Tuy nhiên, cả hai bàng hoàng khi biết tin đứa trẻ ra đời sẽ bị bệnh đao. Nữ diễn viên hài buộc phải đứng trước quyết định giữ lại hoặc phá thai, trong khi bụng ngày một lớn lên. Khi phim công chiếu tại LHP Berlin 2016, giới phê bình và khán giả đã rất bất ngờ trước cách kể trần trụi về chuyện bầu bí, sinh nở cũng như vấn đề quan hệ vợ chồng trong lúc mang thai của đạo diễn Anne Zohra Berrached.

Nữ đạo diễn Anne Zohra Berrached.

Tính đến nay, bộ phim 24 Wochen (24 tuần) đã giành được 16 giải thưởng như: Giải của nhà hát Gilde Deutscher Filmkunsttheater tại Berlinale lần thứ 66; Giải Đạo diễn xuất sắc tại Studio Hamburg Newcomer Awards; Giải bạc giải phim Đức năm 2017; Phim hay nhất tại LHP Neisse lần thứ 13; Giải Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc nhất và Giải khán giả bầu chọn tại Liên hoan nghệ thuật điện ảnh Mecklenburg-Vorpommern lần thứ 26; Giải khán giả bầu chọn cho Đạo diễn xuất sắc tại LHP quốc tế Emden/Norderney lần thứ 27.

Vào ngày 6/9 tới, nữ đạo diễn Anne Zohra Berrached sẽ sang Hà Nội để làm khách mời trong Liên hoan phim Đức lần 8 tại Việt Nam. Bộ phim 24 Wochen của cô sẽ được trình chiếu trong sự kiện. Ngoài ra, cô cũng là diễn viên chính của phim Millennials (Thế hệ Y) chiếu tại LHP lần này.

Một cảnh trong phim '24 Wochen' (24 tuần).

Anne Zohra Berrached sinh năm 1982 tại Erfurt, Đức. Sau khi lấy bằng sư phạm xã hội chuyên ngành tâm lý tại Frankfurt, cô làm việc tại London trong hai năm với vai trò giảng viên sân khấu kịch. Sau khi kết thúc công việc trợ lý sản xuất cho loạt phim truyền hình Nacht-Taxe của đài Berlin TV, phim ngắn đầu tay của cô Pausenclown (Tên hề trong lớp) được chiếu trên đài WDR. Năm 2009, cô bắt đầu theo học đạo diễn tại trường phim Film Academy, Baden- Württemberg. Khi còn là học sinh năm ba, cô hoàn thành phim dài đầu tay Two Mothers (Hai người mẹ), công chiếu tại LHP quốc tế Berline lần thứ 63, năm 2013. Bộ phim được phát hành tại 5 quốc gia dưới dạng DVD và đem về cho cô giải thưởng First Steps No Fear Award cho phim đầu tay và Dialogues en Perspective của hạng mục Tiêu điểm phim Đức tại LHP Berlin.

Liên hoan phim Đức lần 8 do Viện Goethe tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 6/9 tại Hà Nội. Sự kiện sẽ trình chiếu 9 bộ phim từng gây tiếng vang của điện ảnh Đức trong thời gian gần đây với các chủ đề đa dạng từ tâm lý, gia đình, hài, ly kỳ. Trong số đó, có nhiều tác phẩm từng dự LHP Berlin, Oscar. Ngoài 24 Wochen (24 tuần) của nữ đạo diễn Anne Zohra Berrached, sự kiện còn giới thiệu các phim đặc sắc như: Berlin Syndrome (Mất tích ở Berlin), Happy (Hạnh phúc), Millennials (Thế hệ Y), Tiger Girl (Hổ cái), Tschick (Goodbye Berlin), Unter dem Sand (Lời hứa tự do vui trong cát), Wild (Hoang dã), Familie Lotzmann (Gia đình Lotzmann nổi loạn).

Các buổi trình chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim Đức tại các rạp phim ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế sẽ miến phí vé vào cửa cho khán giả. Riêng tại Hà Nội và TP HCM, vé mỗi suất chiếu có giá 20.000 đồng.