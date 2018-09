Nữ chính phim 'Step up' rạng rỡ đến Việt Nam

Kathryn McCormick được chào đón nồng nhiệt khi có mặt tại TP HCM, tối 13/10.

Khoảng 10h tối qua, diễn viên Kathryn McCormick đã đến TP HCM để chuẩn bị dự đêm ra mắt top 20 So you think you can dance phiên bản Việt mùa thứ ba.

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Kathryn trông rất rạng rỡ sau chuyến bay dài. Cô mặc trang phục đơn giản, năng động. Người đẹp phim Step up Revolution đi cùng ông Jeff Thacker - Tổng điều hành sản xuất So you think you can dance của Mỹ và Robert - Á quân mùa thứ bảy tại Mỹ, cũng là ông xã cô.

Kathryn bất ngờ khi được chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất, tối 13/10. Ảnh: Lê Nhân

Kathryn chia sẻ, cô biết bộ phim Step up Revolution đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu và cuộc thi So you think you can dance cũng được khán giả khắp nơi đón nhận. Thế nhưng, cô không tin vào mắt mình khi được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam. "Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của các fan, nghe họ gọi tên tôi dẫu chưa chính xác lắm", Kathryn cười.

Ngay sau chia sẻ ngắn, Kathryn về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một tuần hoạt động ở Việt Nam. Chiều 15/10, cô tham dự buổi họp báo ra mắt top 20 Thử thách cùng bước nhảy 2014 tại Đài truyền hình TP HCM. Tối 18/10, người đẹp biểu diễn trong đêm gala Meet top 20 mùa thứ ba tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hoà.

Vợ chồng Kathryn thân thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng khán giả.

Kathryn là vũ công nổi tiếng thế giới. Cô bắt đầu học nhảy từ năm 3 tuổi. 15 năm sau đó, cô đóng vai phụ trong phim Fame. Kathryn bắt đầu được chú ý khi tham dự cuộc thi So you think you can dance phiên bản Mỹ mùa thứ 6 và đoạt ngôi Á quân. Ba mùa liên tiếp sau đó, cô được mời trở lại cuộc thi với vai trò hỗ trợ thí sinh. Năm 2012, Kathryn được khán giả Việt Nam biết đến khi cô đóng vai chính Emily trong phim Step up Revolution đình đám.

Hân Quy