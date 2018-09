NTK Hà Linh Thư tiết lộ về cuộc sống làm mẹ đơn thân

Từ khi có con gái ở tuổi 39, chị thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Linh Thư không khởi nghiệp ngay khi ra trường, mà làm công việc thiết kế đồ họa cho báo Lao động trong 9 năm. Gần 30 tuổi, chị mới chính thức quay lại đam mê thiết kế với showroom đầu tiên của mình tại Hà Nội. Hơn 10 năm trong nghề, Hà Linh Thư đã trở thành cái tên quen thuộc với giới mộ điều thời trang cả nước, trong đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều tìm đến chị để nhờ làm trang phục. Tuy nhiên, 5 năm trước, khi đang gặp thuận lợi trong sự nghiệp với 3 showroom lớn tại thủ đô, Hà Linh Thư lại ‘im ắng’, ít ra sản phẩm mới, cũng không thường xuyên xuất hiện trên giới truyền thông.

- Lý do vì sao chị lại hạn chế hoạt động trong suốt 3 năm qua?

- Thực ra thì không phải 3 năm qua mà là 3 năm của 2 năm trước. Tôi chỉ rơi vào một trạng thái tạm gọi là “idle”, tức là hơi lười biếng một chút. Tôi đã không thực sự làm gì sau khởi đầu tốt đẹp của mình. Có lẽ bởi tôi có một cuộc sống được gọi là quá vui vẻ vào lúc đó, vì thế các cuộc vui kéo tôi đi, khiến tôi chểnh mảng với công việc. Bạn biết đấy, chơi thì bao giờ cũng nhàn nhã dễ chịu hơn làm. Sau một thời gian đã làm việc với cường độ dày, xuất hiện trong các show hoành tráng, tôi cảm thấy mệt và áp lực, vì thế, những cơn vui đến rất dễ làm ta nhãng ra khỏi dòng chảy của công việc.

Thêm một lý do nữa, tôi thấy công việc của mình gặp thuận lợi đến mức, tôi không cần cố gắng quá nhiều cũng có những thành công. Do đó, tôi dần trở nên lơ đãng mà không nhận ra mình đã xao nhãng khá lâu. Thời gian luôn trôi rất nhanh, và đúng là chỉ cần lơ là một chút thôi, bạn đã chệch khỏi quỹ đạo khá nhiều. Tôi mất đi sự sắc sảo trong thiết kế, vì thế dù mọi việc vẫn trôi nhưng nó có những tiềm ẩn của suy thoái. Và tôi chợt bừng tỉnh, như Từ Thức lên trời xanh chơi, vẫn tưởng mình đi có một năm mà không ngờ khi trở về thì thời gian đã vùn vụt trôi qua từ lúc nào. Thật may, thời gian của tôi không mất nhiều như ông ấy, nên tôi đã lại đẩy mình trở lại với quỹ đạo. Tôi phải thú nhận với bạn là, chả gì vui bằng làm việc.

Hà Linh Thư từng có thời gian xao nhãng công việc thiết kế. Tuy nhiên, từ khi có con gái ở tuổi 39, chị lấy lại cảm hứng sáng tạo và chuẩn bị làm show vào mùa thu này.

- Động lực nào khiến chị lấy lại ngọn lửa đam mê sáng tạo thời trang?

- Đó là lúc tôi sinh con gái và làm mẹ đơn thân ở tuổi 39. Khi có con rồi, tôi nhìn lại 3 năm ‘mải chơi’ và nhận ra, mọi người dường như đang quên mất cái tên Hà Linh Thư, trong khi cái tên đó từng làm nhiều người yêu thích. Có những khách hàng đi tìm tôi, hoặc tiếc vì sao không thấy tôi đâu. Rồi bạn biết đấy, tình yêu là thứ không dễ ru ngủ, tình yêu với công việc và tình yêu với con gái, mọi thứ trỗi dậy ở cùng một thời điểm. Nó trở thành những năng lượng mới khác trước rất nhiều để tôi lại đầy đam mê và hăng say tiếp tục thành công của mình.

- Làm mẹ đơn thân trong showbiz không còn là chuyện gây sốc, nhưng với chị, sinh con ở tuổi 39 thì gặp những khó khăn gì?

- Người ta vẫn nói tuổi đẹp nhất để sinh nở là từ 25 đến 33, nhưng tôi thì 39 mới sinh con. Thực ra, tôi không quan tâm đến việc sinh con sớm hay muộn bởi tuổi sinh nở của phụ nữ trên thế giới bây giờ ngày càng cao. Tôi chỉ thấy mình sinh con vào đúng thời điểm của cuộc đời, nên có khi tôi phải gọi đấy là thuận lợi chứ không phải khó khăn. Tôi còn phải cám ơn em bé, vì nhờ đó mà tôi đã không còn mải chơi nữa.

Tôi thấy, đa phần mọi người có xu hướng bi kịch hóa mọi chuyện, trong khi cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều. Mọi người thường thích tưởng tượng những bà mẹ đơn thân vì khuyết đi một vế, chắc dáng đi khó mà cân bằng, chắc sẽ vất vả, hay sầu khổ, hay cau có. Sự thật hoàn toàn ngược lại, cuộc sống của tôi rất vui. Tôi có những niềm vui không nằm trong công thức định nghĩa của mọi người. Vào mỗi buổi sáng, tôi và con gái cùng selfie chào ngày mới và gửi cho bạn bè. Cảm giác đó rất hạnh phúc bởi hồi đáp lại tấm ảnh là sự dịu dàng, tiếng cười phá lên vì con gái tôi quá ngộ nghĩnh. Tôi thấy, sự phấn khích nho nhỏ ấy khiến hạnh phúc của tôi và con gái như được nhân đôi.

- Gia đình giúp đỡ chị như thế nào trong việc chăm sóc em bé?

- Tôi may mắn có một gia đình ấm áp tuyệt vời. Mẹ, dì và chị gái đều chăm sóc quan tâm hết lòng, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ lo lắng chăm sóc cho cháu ngoại từng chút một. Tôi nghĩ, bà mẹ nào cũng vĩ đại như vậy với con. Họ làm tất cả cho con mà không bao giờ suy nghĩ thiệt hơn. Tôi hy vọng mình cũng là bà mẹ vĩ đại của bé Táo (tên ở nhà của con gái Hà Linh Thư).

- Làm mẹ rồi, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Thực ra tôi có thay đổi trong 2 năm đầu vì tôi ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc em bé. Nhưng thời gian gần đây, cuộc sống của tôi lại dần dần giống như trước. Có câu nói “A mother always has to think twice, one for herself and one for her child” (Một người mẹ sẽ luôn phải nghĩ hai lần, một cho bản thân cô ấy và một cho con). Tôi nghĩ, cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế. Bây giờ, mỗi khi có kế hoạch gì thì nó luôn là dự định cho hai mẹ con tôi.

Bé Táo đã được 2 tuổi rưỡi và có nhiều nét giống mẹ.

- Con gái có khi nào là nguồn cảm hứng để chị thiết kế?

- Có chứ! Cô bé là cảm hứng dồi dào để tôi cho ra đời bộ sưu tập dành cho bé gái. Các mẫu thiết kế được sự yêu thích từ các cặp mẹ con Hồng Nhung, Linh Nga, Xuân Lan. Còn một điều nữa, tôi chưa bao giờ là fan của màu hồng, nhưng bé Táo đặc biệt thích tone màu này. Bé chỉ ăn kem hồng, sữa cũng chọn hộp sữa màu hồng. Và kết quả là, tủ đồ của tôi có thêm màu hồng và đây cũng là tone nổi bật trong cửa hàng của tôi hiện giờ.

- Chị có thể chia sẻ một chút thông tin về con gái gần 3 tuổi của mình?

- Táo là một cô bé cá tính và hài hước. Tôi không biết những đứa bé cùng tuổi khác như thế nào nhưng con gái tôi dù mới hơn hai tuổi rưỡi nhưng đã thể hiện rất rõ sự kiên định. Táo thích màu hồng và thích đi bốt dù là mùa đông hay mùa hè, dù là giày có rộng so với size chân thì cũng đi rất sung sướng.

Con gái tôi khá bướng bỉnh, hiếu động nữa, nhưng Táo cũng là một cô bé biết nghe lời. Để thuyết phục con làm một điều gì đó không thích, tôi và bà ngoại phải mất thời gian thuyết phục. Dẫu vậy, Táo rất tình cảm, yêu trẻ em, và có xu hướng làm chị, sẵn sàng che chở cho em nhỏ hơn mình.

Táo còn thích nhảy, hát và hát rất đúng nhạc. Tôi nghĩ, có lẽ đó là gien của nhà ngoại vì gia đình tôi là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng Hà Nội. Riêng bố của Táo là người có trí nhớ tốt, có năng khiếu ngoại ngữ, và cô bé cũng thừa hưởng điều đó khi học ngoại ngữ rất nhanh.

- Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho con?

- Tôi ở bên con sau giờ làm việc và vào dịp cuối tuần. Trước giờ đi ngủ, tôi thường nằm trên giường đọc sách cho con hoặc bật nhạc để hai mẹ con nhảy múa cùng nhau như... hai đứa hâm, nhưng cực kỳ vui. (cười)

- Chị sẽ phản ứng thế nào khi con gái sẽ hỏi về bố?

- Tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó, có thể vì hiện giờ Táo còn quá nhỏ và “nguy cơ” này chắc chưa xảy ra trong tương lai gần. Bé vẫn hát bài “ba là cây nến hồng..” và một bài gì đó cũng về bố hàng ngày mà chả mảy may bận tâm bố là ai. Táo có một người cha đỡ đầu rất tuyệt vời, và tôi đã quyết định sẽ để cho ông ấy trả lời câu hỏi đó. Tôi nghĩ, ông ấy sẽ làm việc này tốt hơn mình, nên tôi chả bận lòng lắm.

Hà Linh Thư thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình hạnh phúc, chứ không vất vả theo suy nghĩ của nhiều người.

- Có bao giờ chị nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn để hoàn thiện một gia đình đầy đủ cho Táo?

- Tôi không chống lại việc lập gia đình, nhưng tôi không ép buộc mình phải làm việc đó, đặc biệt là sau khi có Táo. Như tôi đã nói, giờ tôi phải nghĩ hai lần, cho mình và cho con nên lại càng cần từ tốn và bình tĩnh. Nhưng tôi tin rằng, mình sẽ làm những điều tốt nhất cho con, vì thế, cứ để cuộc sống có những bất ngờ riêng của nó.

>> Xem thêm hình ảnh nhà thiết kế Hà Linh Thư và con gái

Quỳnh Như thực hiện