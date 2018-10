NSX phim 'Chú ơi': 'Kiều Minh Tuấn xin lỗi không thật lòng'

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết Cát Phượng không giữ lời hứa mời bà dự họp báo để nghe Kiều Minh Tuấn trực tiếp xin lỗi.

Theo dõi nội dung buổi họp báo của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chiều 14/10 trên Ngoisao.net, bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" cho rằng cuộc gặp này giả dối, thiếu thiện chí. Bà nói: “Lời xin lỗi này chỉ nhằm lấy lại hình tượng cho Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, không bảo vệ nhà sản xuất. Nếu thật lòng muốn xin lỗi, họ sẽ mời tôi có mặt. Trong trường hợp họ không muốn tôi cùng xuất hiện trước truyền thông, họ có thể gặp riêng tôi trước đó. Tại sự kiện họp báo, người gửi lời xin lỗi tôi là Cát Phượng, còn Kiều Minh Tuấn thì không lên tiếng lời nào”.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương (phải) và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Nữ doanh nhân cho hay, cách đây một tuần, diễn viên Cát Phượng liên lạc với bà, nói dự định tổ chức họp báo vào khoảng ngày 14-15/10, đưa Kiều Minh Tuấn tới trực tiếp xin lỗi bà. Sáng 14/10, bà Dung chủ động nhắn tin cho Cát Phượng hỏi về kế hoạch cụ thể, bởi bà chuẩn bị đi du lịch, sợ trùng lịch họp báo. Tuy nhiên, Cát Phượng không trả lời.

Bà nói thêm: “Tôi cần lời xin lỗi vì nó giúp tôi minh oan với công chúng. Trước sau gì Chú ơi đừng lấy mẹ con cũng lỗ vốn, tôi coi như mất trắng với bộ phim, song tôi cần lấy lại danh dự. Cho dù tôi còn sản xuất phim hay không, tôi cũng mong khán giả hiểu rằng tôi không PR dơ”.

Bà Dung Bình Dương tiết lộ Cát Phượng từng nói sẽ cố gắng thuyết phục An Nguy cùng có mặt gửi lời xin lỗi tới bà và đoàn làm phim. Tuy nhiên, nhà sản xuất coi trọng lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn hơn. Bà cho biết Kiều Minh Tuấn nhận cát-xê trên 900 triệu đồng, chưa kể 5% lợi nhuận doanh thu. Chỉ với diễn viên chuyên nghiệp và có danh tiếng, nhà sản xuất mới chấp nhận giá tiền đó. "Tiếc là anh ta cư xử quá thiếu chuyên nghiệp", bà nói.

Vợ chồng Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn tại họp báo chiều 14/10 ở TP HCM.

Bà Dung Bình Dương nói: “Đáng lý Kiều Minh Tuấn phải lên tiếng thanh minh giúp nhà sản xuất từ sớm, không thể đợi phim chiếu sắp xong rồi mới đính chính. Lời đầu tiên cậu ấy cần nói với tôi là cảm ơn tôi đã trả đủ tiền cát-xê. Khi scandal tình cảm giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn xảy ra, công ty tôi còn giữ 360 triệu cát-xê đợt cuối của Kiều Minh Tuấn. Nhiều nhân viên khuyên tôi không thanh toán khoản tiền này vì nam diễn viễn vi phạm hợp đồng, gây tổn thất tới bộ phim. Song vì là một người giữ chữ tín, tôi vẫn trả đầy đủ”.

Sau buổi họp báo chiều 14/10, một bộ phận dư luận vẫn nhận định, chuyện yêu đương của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là một chiêu truyền thông của phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Khi chiêu trò này không thu được hiệu quả, nhà sản xuất phim và Cát Phượng liền tổ chức buổi gặp mặt xin lỗi. Nhà sản xuất Dung Bình Dương phủ nhận điều này. Bà cho hay Cát Phượng không có bất cứ liên quan nào tới công ty của bà, chỉ giữ liên lạc với nhóm tổ chức sản xuất của đoàn phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, trao đổi về lịch quay của chồng.

Bà khẳng định, dù Kiều Minh Tuấn xin lỗi bà theo cách thức nào, bà vẫn giữ quyết định khởi kiện để bảo vệ danh dự cá nhân trước khán giả: “Luật sư của tôi đã thu thập đầy đủ hồ sơ để khởi kiện. Chúng tôi chỉ còn đợi sau ngày 20/10, phim kết thúc chiếu, có con số doanh thu cuối cùng để có thể chính thức trình đơn lên tòa án. Từ thời điểm đó, luật sư sẽ cùng tôi trả lời báo chí về sự việc”.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong phim 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'.

Chú ơi đừng lấy mẹ con là phim tình cảm, gia đình do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dàn dựng. Phim xoay quanh chuyện tình éo le của một cặp cha mẹ đơn thân do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng. Một thời gian dài trước ngày phim công chiếu, hai diễn viên chính vướng vào tin đồn yêu nhau. Tối 13/9, họ gây sốc khi công khai chuyện tình cảm. Chuyện này được cho là chiêu trò truyền thông của bộ phim.

Ngày 1/10, nhà sản xuất Dung Bình Dương bày tỏ bức xúc, tuyên bố khởi kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn với lý do scandal của họ làm dấy lên trào lưu tẩy chay bộ phim, ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu. Sau một tháng im lặng, Kiều Minh Tuấn tổ chức họp báo, gửi lời xin lỗi khán giả, dưới sự hỗ trợ của bà xã Cát Phượng.

