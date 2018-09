Noo Phước Thịnh vội vã ra sân bay lúc nửa đêm

Khi đến Busan (Hàn Quốc) vào ngày 9/10, Noo Phước Thịnh sẽ nhanh chóng đến sân khấu tổng duyệt để chuẩn bị cho màn trình diễn vào buổi tối. Anh sẽ thể hiện hai ca khúc 'Gạt đi nước mắt' (Đỗ Hiếu) và sáng tác mới 'I don't believe in you' (Châu Đăng Khoa).