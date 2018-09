Noo Phước Thịnh tung hit mới sau chung kết The Remix

Nam ca sĩ chính thức ra mắt bản audio của 'Cause I love you'.

Trong đêm chung kết The Remix hôm 20/3, Noo Phước Thịnh có hai tiết mục biểu diễn được đánh giá cao là Cause I love you và mashup Tình ca. Trong đó, ca khúc Cause I love you để lại ấn tượng mạnh với các khán giả trẻ nhờ giai điệu rất bắt tai. Đây là sản phẩm mà Noo Phước Thịnh "ém" suốt thời gian qua, đợi đến thời điểm thích hợp mới tung ra.

Cause I love you do nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu sáng tác. Đỗ Hiếu được mệnh danh là "người tạo hit" mới của Vpop. Thời gian qua, chỉ với riêng giọng ca Noo Phước Thịnh, Đỗ Hiếu đã có các hit Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau... Khi ê kíp của Noo hé lộ 8 giây của ca khúc mới trước chung kết Hòa âm ánh sáng, lập tức được công chúng đánh giá đây là ca khúc dễ "gây nghiện", có thể trở thành hit mới trong thời gian ngắn.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Để giới thiệu đến khán giả hit mới này, Noo Phước Thịnh đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Anh xuất hiện với hình ảnh vừa đàn piano vừa hát, sau đó nhảy tưng bừng và còn có màn hát, nhảy dưới "mưa" khiến fan "phát cuồng" (xem video).

Sau đêm thi, đây là một trong những ca khúc được tìm nghe nhiều nhất trên mạng. Nhiều khán giả mong chờ được nghe bản thu chính thức của Cause I love you. Chiều 23/3, Noo Phước Thịnh ra mắt bản thu hoàn chỉnh. Chỉ sau vài tiếng, ca khúc được chia sẻ "chóng mặt" và lượt nghe tăng liên tục.

Thưởng thức ca khúc "Cause I love you" - Noo Phước Thịnh:

Diễm Trinh