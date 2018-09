Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên hội tụ trong đêm nhạc Giáng sinh

Hai ca sĩ sẽ xuất hiện trong lễ hội âm nhạc đón Giáng sinh 'Christmas in Kentonland' tổ chức tại khu Nam Sài Gòn vào 8h – 22h30 ngày 24/12.

Tham gia chương trình, Noo Phước Thịnh cùng học trò, các ca sĩ nhí của The Voice Kid như bé Mai Anh, Tina Trần, Phương Nhi và Băng Giang, sẽ biểu diễn các tiết mục hát đơn ca và hát nhóm.

Nam ca sĩ hé lộ, các tiết mục đều được đầu tư công phu, đặc biệt về phần nghe và nhìn. Giọng ca Như phút ban đầu khai thác tối đa điểm mạnh trong phong cách biểu diễn, vũ đạo của mình bên các vũ công để đem tới cho khán giả đêm nhạc Giáng sinh sôi động nhất.

Noo Phước Thịnh sẽ tham gia trình diễn cùng nhóm học trò của mình trong đêm nhạc 24/12

Đứng chung sân khấu với Noo đêm nhạc Giáng sinh là nữ ca sĩ gợi cảm Tóc Tiên. Dù đang bận rộn với những kế hoạch cuối năm, nhưng người đẹp vẫn dành thời gian tham gia chương trình vì muốn cùng người dân khu Nam Sài Gòn đón Noel ấm áp, an lành.

Tóc Tiên chia sẻ cô chuẩn bị cho đêm nhạc Christmas in Kentonland nhiều ca khúc hit, gắn liền với tên tuổi. Gần 2 năm về Việt Nam hoạt động, Tóc Tiên trở thành lựa chọn hàng đầu của các đơn vị tổ chức đêm nhạc cần sự sôi động, trẻ trung..

Ngoài ra, khán giả cũng sẽ được hòa mình vào các giai điệu nhạc điện tử EDM sôi động của DJ Hoàng Touliver, cùng các bài nhạc chủ đề Giáng sinh. Được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc", Hoàng Touliver luôn biết cách lôi kéo khán giả bằng sự kết hợp âm nhạc sôi động, "đã tai" người nghe. Tham gia sự kiện, anh sẽ trình diễn nhiều bản phối độc đáo theo phong cách hiện đại, đủ sức khuấy động cả sân khấu.

Nữ ca sĩ gợi cảm Tóc Tiên sẽ trình diễn những ca khúc được yêu thích trong đêm nhạc 24/12.

Nhà tổ chức hứa hẹn ngoài phần âm nhạc chất lượng, chương trình còn khiến khán giả mãn nhãn với các màn biểu diễn ánh sáng lung linh kỳ ảo. Dự kiến 3.000 vé sẽ được phân phối qua kênh online tại website chính của chương trình.

Hoàng Touliver (phải) được nhiều bạn trẻ yêu thích với những giai điệu EDM.

Christmas in Kentonland nằm trong chuỗi lễ hội Phượng hoàng (từ ngày 24/12/2017 đến 1/1/2018) do công ty Tài Nguyên, chủ đầu tư dự án Kenton Node Hotel Complex tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Bên cạnh Christmas in Kentonland 24/12, chương trình Lễ hội Phượng hoàng còn có đêm nhạc đón Giao thừa Countdown in New Downtown vào đêm 31/12, chào mừng năm mới 2018. Sự kiện có sự góp mặt của các DJ Việt Nam, rapper Suboi, ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Chuỗi lễ hội sẽ diễn ra tại Kenton Node, 116A Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiến, Nhà Bè, TP HCM.

Y Vân