Noo Phước Thịnh thử sức với dòng nhạc mới

Giọng ca 'Gạt đi nước mắt' có ý định lấn sân sang dòng nhạc đang được ưa chuộng trên thế giới Electronic Dance hay EDM.

- Vừa đánh dấu sự trở lại ấn tượng với MV “Em đi tìm anh”, sắp tới, anh có những kế hoạch nào?

- Hiện tại, bên cạnh một số hoạt động quảng bá cho MV “Em đi tìm anh”, tôi đang đầu tư phần lớn thời gian cho dự án âm nhạc sắp ra mắt vào tháng 7 tới. Trước đây tên tuổi của tôi thường chỉ gắn liền với những bản pop ballad, lần này tôi quyết định thử sức với những thể loại mới hơn như Electronic Dance hay EDM - đang được ưa chuộng trên thế giới. Đặc biệt trong dự án lần này, tôi không chỉ hát mà còn có nhiều đất diễn nữa.

- Để sắp xếp công việc thuận tiện nhất, lịch sinh hoạt một ngày của anh thế nào?

- Hàng ngày, tôi thức dậy thật sớm tập thể dục, sau đó, bắt đầu một ngày làm việc với lịch luyện thanh, tập vũ đạo và học diễn xuất. Buổi chiều, tôi thường có lịch chụp ảnh cho các tạp chí hoặc tham gia sự kiện. Còn buổi tối, tôi dành thời gian sống với đam mê và gặp gỡ những người yêu mến mình, đó là đi hát.

- Với lịch trình làm việc dày đặc, lại phải luôn đối mặt với áp lực từ công việc và dư luận, anh làm gì để không cảm thấy đuối sức?

- Từ khi bước chân vào thế giới showbiz, tôi đã chuẩn bị tâm lý là phải đối mặt với cường độ công việc lớn cũng như những áp lực một người nghệ sĩ nhất định phải nếm trải. Do đó, tôi quyết định chọn cho mình một cuộc sống thoải mái, cân bằng tất cả, để mình luôn có đầy đủ thể chất, tinh thần sống với đam mê, say sưa với nghề cho đến tận hôm nay.

- Trước đây, báo giới thường gọi anh bằng danh xưng “hotboy đi hát”, anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, vì đúng là xuất phát điểm của tôi là một người mẫu teen. Nhưng tôi quan niệm nếu có ai đó nhìn nhận chưa chính xác về mình, hãy dùng hành động và khả năng của mình để chứng minh. Và thực tế là sau 8 năm đi hát, hiện giờ chẳng ai gọi tôi bằng danh xưng đó nữa. Điều đó có nghĩa là mọi người đã công nhận thực lực của tôi.

- Thị trường nhạc Việt gần đây đang cạnh tranh rất khốc liệt bởi nhiều tài năng trẻ đang dần lộ diện. Là một ca sĩ thuộc thế hệ 8X, anh làm gì để mình không “cũ”?

- Đó chính là lý do và cũng là động lực giúp tôi luôn có ý thức lao động nghệ thuật một cách miệt mài và nghiêm túc, luôn nỗ lực từng ngày để làm mới bản thân, làm mới cá tính âm nhạc.

- Từng thử sức với điện ảnh bằng vai nhỏ trong phim “Kính vạn hoa”, trong tương lai, anh có dự định gì với môn nghệ thuật thứ 7?

- Tôi luôn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình trong nghệ thuật để phát huy, tôi tự tin với ca hát, còn về diễn xuất, đơn thuần chỉ là cuộc dạo chơi nên hiện tại tôi chưa có ý định nào cho điện ảnh mặc dù có rất nhiều lời mời hấp dẫn.

- Gần đây, anh thường thích chọn trang phục, đồ dùng màu vàng, lý do là gì?

- Màu vàng tươi luôn gợi cho người tôi một cảm giác tươi vui, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần lạc quan, yêu đời, những yếu tố cần thiết đối với tất cả mọi người nói chung, và đối với một người nghệ sĩ như Noo nói riêng. Ngoài ra, màu vàng còn là màu của vitamin C, bí quyết giúp tôi luôn cảm thấy khỏe khoắn, tươi vui. Vitamin C không những có tác dụng tăng sức đề kháng, làm giảm mọi căng thẳng. Hàng ngày, tôi bổ sung lượng vitamin C bằng cách dùng C.C.Lemon.

Linh Hân