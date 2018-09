Noo Phước Thịnh ngủ trong phòng thu để kịp ghi âm album

Album The Remix được nam ca sĩ và SlimV thực hiện rất chỉn chu.

Gần một tháng sau đăng quang The Remix mùa hai, Noo Phước Thịnh cùng đồng đội SlimV cho ra mắt album tuyển tập những ca khúc thành công nhất mà team đã trình diễn trong chương trình. Album The Remix 2016 - Team 7 tập hợp 7 ca khúc, gồm Cảm xúc, Dù cho ta già, Lost, Qua cầu rằng rí, Tình ca, Mashup Tình yêu màu nắng - Những ngày xuân rực rỡ và Tôi là ngôi sao.

Lẽ ra album đã được ra mắt ngay sau đêm gala trao giải của The Remix, tuy nhiên, vì không muốn album chỉ là tập hợp những bản thu từ trước nên Noo Phước Thịnh và SlimV quyết định bắt tay thực hiện lại toàn bộ 7 ca khúc được chọn đưa vào album. Bên cạnh việc chỉnh lại các bản phối cho hoàn thiện hơn, phần thu âm của Noo Phước Thịnh cũng được thực hiện lại mới toàn bộ, phần làm master của album cũng được làm kỹ lưỡng như là một album chính thức trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Team 7 gồm producer SlimV (trái), Noo Phước Thịnh và biên đạo Hồ Quang Vinh.

Chính vì quá cầu toàn nên Noo Phước Thịnh đã phải làm việc cật lực hơn rất nhiều lần so với bình thường cho album này. Do lịch diễn dày đặc nên Noo Phước Thịnh gần như phải lao ngay vào phòng thu trong những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi có được trong suốt gần một tháng qua sau khi The Remix kết thúc. Có đêm, nam ca sĩ gần như phải ngủ luôn trong phòng thu vì lịch trình làm việc liên tục không thể về nhà nghỉ ngơi.

"The Remix sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của tôi nên tôi muốn thực hiện album tổng hợp này thật kĩ lưỡng và trau chuốt. Tôi muốn gửi đến khán giả của mình một album thật sự chất lượng, thay cho lời tri ân của tôi đến mọi người đã ủng hộ Team 7 tại The Remix nói riêng, sự nghiệp ca hát của Noo Phước Thịnh nói chung", Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Noo Phước Thịnh cũng đang gấp rút hoàn thành MV Cause I love you để gửi đến khán giả vào cuối tháng 4 này. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đang rất hào hứng với vai trò huấn luyện viên của The Voice Kids sắp đến.

Hân Quy