Noo Phước Thịnh loại học trò khỏi The Voice vì vô kỷ luật

Thí sinh Hoàng Mạnh bị loại khỏi vòng Đối đầu vì thường xuyên vắng mặt, đi muộn trong các buổi tập.

Tập 6 Giọng hát Việt lên sóng tối 24/6. Ở vòng Đối đầu năm nay, mỗi huấn luyện viên sẽ được cứu một thí sinh từ đội khác về đội mình. Ngoài ra, họ được một lần không loại cả hai người trong một cặp đấu.

Bước vào vòng Đối đầu, đội của Noo Phước Thịnh chỉ còn 9 thành viên, thay vì 10 như danh sách được ban tổ chức công bố sau khi vòng Giấu mặt kết thúc. Thí sinh vắng mặt chính là Hoàng Mạnh, chàng trai từng thể hiện ca khúc Nụ hôn cuối và được hai huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Lam Trường bấm chọn ở tập 5.

Hoàng Mạnh bị Noo Phước Thịnh loại khỏi vòng Đối đầu vì vô kỷ luật.

Ban đầu, Hoàng Mạnh được ghép cặp với Minh Ngọc. Tại buổi làm việc với huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Minh Ngọc bày tỏ sự lo lắng vì cô không thể liên lạc với Hoàng Mạnh suốt nhiều ngày. Noo Phước Thịnh cho biết anh đã loại chàng trai này ra khỏi đội hình của mình. Theo chia sẻ của Noo Phước Thịnh, Hoàng Mạnh luôn thể hiện thái độ thiếu kỷ luật từ khi về với đội của anh. Thí sinh này thường xuyên không có mặt hoặc đi muộn tại các buổi tập cùng nhóm. Noo Phước Thịnh thừa nhận mình là người dễ thương lượng, dễ nói chuyện với tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận để học trò phá vỡ kỷ luật, làm ảnh hưởng đến tập thể.

Noo Phước Thịnh nêu lý do loại Hoàng Mạnh *Noo Phước Thịnh nêu lý do loại Hoàng Mạnh

Noo Phước Thịnh để Đỗ Hoàng Dương và Hà Đức Tâm đối đầu với nhau qua liên khúc Lalala - I know you know - Cơn mơ ngọt ngào - Can't stop the feeling. Ca sĩ Tóc Tiên nhận xét hai chàng trai ngang sức ngang tài, đáp ứng đủ yếu tố chuyên môn lẫn giải trí. Lam Trường cũng yêu thích sự tự nhiên, trẻ trung của hai thí sinh. Trong khi đó, Thu Phương cho biết sẽ chọn Hà Đức Tâm vì đánh giá cao sự điềm đạm, tiết chế khi biểu diễn của chàng trai này. Khi phải đưa ra quyết định cuối cùng, Noo Phước Thịnh thể hiện sự đắn đo và bất ngờ cho biết anh không loại ai. Nam ca sĩ muốn Đỗ Hoàng Dương và Hà Đức Tâm kết hợp thành cặp song ca và cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Sau đó, Noo Phước Thịnh còn dùng quyền cứu thí sinh để giữ lại Kiều Oanh của đội Lam Trường.

Phần thi của đội Noo Phước Thịnh *Phần thi của Hoàng Dương và Đức Tâm

Lam Trường và Thu Phương cũng sử dụng quyền cứu thí sinh ở tập này. Hai đại diện đầu tiên của đội Tóc Tiên ở vòng Đối đầu là Lưu Hiền Trinh và Nguyễn Vũ Đoan Trang. Họ hát ca khúc Chạy của Phạm Toàn Thắng và đều được khen có chất giọng cao, khỏe, cách xử lý bài hát tốt. Noo Phước Thịnh nhận xét Tóc Tiên đã chơi một ván cờ liều mạng khi kết hợp hai cô gái nội lực với nhau. Tóc Tiên tỏ ra băn khoăn khi phải đưa ra lựa chọn một trong hai. Cô gợi ý Hiền Trinh và Đoan Trang ghép cặp song ca với nhau nhưng cả hai từ chối. Vì thế, Tóc Tiên chọn đi tiếp với Hiền Trinh. Sau đó, hai huấn luyện viên Lam Trường và Thu Phương lập tức dùng quyền cứu thí sinh để chiêu mộ Đoan Trang về đội của mình. Cuối cùng, Đoan Trang chọn đầu quân cho Lam Trường.

Kiều Oanh được huấn luyện viên Noo Phước Thịnh cứu sau khi bị huấn luyện viên Lam Trường loại.

Đại diện của đội Thu Phương trong tập sáu là hai cô gái Hoài Sa - Thanh Thảo. Họ thể hiện liên khúc Mê muội - Rơi. Cuối cùng, Thanh Thảo là người giành chiến thắng khi được Thu Phương chọn đi tiếp. Không được các huấn luyện viên còn lại cứu, Hoa hậu Chuyển giới Hoài Sa đành ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Ở vòng Đối đầu, mỗi đội thi có một cố vấn chuyên môn. Noo Phước Thịnh nhờ đến sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thu Phương hợp tác với nhạc sĩ Dương Cầm. Lam Trường chọn đồng hành với người em thân thiết lâu năm là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong khi đó, Tóc Tiên nhờ ca sĩ Hà Trần cố vấn cho đội của mình. Tập tiếp theo của vòng Đối đầu sẽ lên sóng vào chủ nhật tuần tới.