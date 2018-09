Noo Phước Thịnh làm 6 đêm nhạc ở 3 miền

Nam ca sĩ sẽ biểu diễn cùng vũ đoàn những ca khúc sôi động được yêu thích nhất.

Sau khi đăng quang The Remix 2016, Noo Phước Thịnh hoạt động còn tích cực hơn trước. Vừa tung MV Cause I love you tạo được hiệu ứng tốt, nam ca sĩ thực hiện 6 đêm nhạc riêng khắp trong Nam ngoài Bắc.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: Leon

Noo Phước Thịnh chia sẻ, chuỗi đêm nhạc Dấu ấn xanh của anh sẽ khởi động bằng show đầu tiên vào 7/5, tại một bar lớn ở TP HCM. Sau đó sẽ là 4 đêm liên tiếp vào các ngày 27/5, 3/6, 10/6 và 11/6 tại 4 quán bar ở Hà Nội. Điểm dừng chân cuối cùng của Noo là Đà Nẵng, vào 17/6. Noo Phước Thịnh cho biết, chuỗi chương trình sẽ mang màu sắc sôi động với các ca khúc hit nhất được remix lại cho phù hợp với tính chất đêm nhạc. Nam ca sĩ sẽ biểu diễn solo và nhảy tưng bừng cùng vũ đoàn. Hiện tại, Noo Phước Thịnh tập trung cho khâu biên tập, chọn nhạc và luyện tập để mang đến những đêm nhạc thật mãn nhãn, đẳng cấp cho khán giả.

Dấu ấn xanh với sự góp mặt của Noo Phước Thịnh mang đến thông điệp của sự khao khát chiến thắng để cảm nhận, thưởng thức được thời khắc vinh quang. Theo đó, thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm nhạc và không khí của các buổi diễn sẽ đồng nhất với thông điệp chung này.

Noo Phước Thịnh tự làm stylist cho buổi chụp ảnh chiều 5/5.

Hôm qua, 5/5, Noo Phước Thịnh đã thực hiện bộ ảnh mới do chính anh tự làm stylist để quảng bá cho chương trình. Noo từng là người mẫu ảnh, lại có vóc dáng cân đối, gương mặt điển trai nên loạt ảnh được chụp rất nhanh chóng. Nam ca sĩ ăn mặc đơn giản với quần jean, áo thun và giày thể thao, toát lên vẻ năng động, khoẻ khoắn. Noo tiết lộ, trên sân khấu anh mặc chỉn chu, còn ngoài đời lại thích phong cách đơn giản.

Noo Phước Thịnh hiện là một trong những nam ca sĩ sáng giá của Vpop. Anh có lượng bài hit lớn và đông fan bậc nhất. Noo cũng là gương mặt "hốt" hầu hết các giải thưởng âm nhạc trong 3 năm gần đây.

Hân Quy