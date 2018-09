Noo Phước Thịnh khéo dỗ ngọt thí sinh The Voice Kids

Bé Trần Minh Nguyệt khoe giọng với ca khúc 'Can you feel the love tonight?'. Thí sinh nhí có bố là giáo viên dạy nhạc, mẹ dạy tiếng Anh nên có khả năng hát nhạc nước ngoài rất hay. Noo Phước Thịnh khen cô bé xinh xắn, trang phục đẹp. Vũ Cát Tường nhận xét phong thái trình diễn của bé dễ thương, thể hiện ca khúc tinh tế.