Noo Phước Thịnh hủy hết show tháng 10 vì vụ kiện đòi bồi thường 850 triệu

Nam ca sĩ tham gia nốt chương trình tối 5/10 và tuyên bố ngưng biểu diễn đến hết tháng để giải quyết vụ bị nhạc sĩ Mỹ kiện bản quyền.

Tối 5/10, Noo Phước Thịnh xuất hiện tại event ra mắt cửa hàng thời trang của stylist Travis Nguyễn ở TP HCM. Từ khi đến nơi cho đến lúc biểu diễn, gương mặt anh đều thoáng buồn, hiếm khi nở nụ cười. Thời gian này nam ca sĩ đang vướng vào vụ kiện vi phạm bản quyền âm nhạc. Tại sự kiện, sau khi chụp ảnh cùng chủ nhân, Noo biểu diễn một số ca khúc rồi ra về.

Noo Phước Thịnh (trái) chụp ảnh cùng stylist Travis Nguyễn trong sự kiện tối 5/10.

Quản lý của nam ca sĩ cho biết họ đã liên hệ với các bầu show, đơn vị tổ chức để huỷ toàn bộ lịch diễn trong tháng 10. Riêng show khai trương của stylist Travis Nguyễn, vì mối quan hệ thân thiết nên Noo vẫn giữ lời hứa đến diễn. Trước mắt, Noo Phước Thịnh đã thương thảo xin huỷ được 4 show ở Hà Nội, Hạ Long, Đăk Lăk từ ngày 9 đến 14/10. Họ đang tìm cách xin rút khỏi hai show còn lại ở TP HCM và Hà Nội vào 17 và 20/10. Tuy phía Noo không tiết lộ số tiền bị thiệt hại khi huỷ show, những người trong giới vẫn nhẩm tính được anh phải mất ít nhất hơn nửa tỷ đồng. Theo tìm hiểu, cát-xê của nam ca sĩ đang thuộc hàng top trong showbiz Việt, mỗi show event anh đều nhận được hơn 100 triệu đồng.

Ngoài việc huỷ show, Noo Phước Thịnh cũng phải dời lịch phát hành sản phẩm mới. Ban đầu anh định ra mắt vào cuối năm nay, nhưng vì vụ kiện tụng mà đành hoãn. "Cuối cùng tất cả chúng tôi đều ổn, chỉ là muốn tạm dừng công việc, tìm một khoảng không gian riêng để tự xem xét lại mình cũng như nạp năng lượng mới để chạy tốt hơn trên đường dài phía trước", quản lý của Noo chia sẻ.

Nam ca sĩ buồn bã trong suốt sự kiện.

Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ Zack Hemsey cáo buộc đã sử dụng một phần tác phẩm 'The Way' do anh sáng tác, phát hành vào năm 2011, làm nhạc nền cho MV 'Chạm khẽ tim anh một chút thôi' ra mắt hồi tháng 10/2017 mà chưa xin phép. Nhạc sĩ người Mỹ mới đây đã gửi đơn kiện tới Toà án Nhân dân TP HCM yêu cầu Noo Phước Thịnh công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường 850 triệu đồng.

Noo Phước Thịnh đang làm việc với luật sư song chưa muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ kiện.

Phiên bản mới Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh sau khi cắt đoạn nhạc bị cáo buộc vi phạm bản quyền