Noo Phước Thịnh hát tại lễ hội hướng về cộng đồng LGBT

Giọng ca 'Cause I love you' sẽ chung sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ khác đến từ Mỹ, Anh, Singapore.

Liên hoan âm nhạc Đông Nam Á (SEA Pride 2016) diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội với mục đích đem lại cho các bạn trẻ thủ đô một không gian âm nhạc đa dạng cùng sự kết hợp của nhiều dòng nhạc khác nhau như: Indie, Pop, Rock và EDM. Chương trình quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Mỹ, Singapore, Philippines, Anh và Việt Nam. Đáng chú ý là DJ Lina - người chuyển giới nổi tiếng ở New York, nhóm Hang up the Moon, Nibiru Band. Các nghệ sĩ Việt Nam gồm Noo Phước Thịnh, Microwave, Oplus, Ngũ Cung, Ngọt... cũng góp mặt vào sự kiện này.

Noo Phước Thịnh tham gia lễ hội âm nhạc hướng đến cộng đồng LGBT.

SEA Pride là lễ hội âm nhạc thường niên. Năm nay, ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp Color with your music (Thêm sắc màu vào âm nhạc của bạn) nhằm hướng tới không gian cởi mở, tôn trọng và bình đẳng dành cho khán giả ở mọi độ tuổi, giới tính, trong đó có cộng đồng LBGT. Đặc biệt, chương trình còn dành thời gian để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm kịch xả súng ở Orlando, Mỹ. Một lá cờ nhiều màu sắc sẽ được trưng bày ở địa điểm của sự kiện, để mọi người có thể ký tên tưởng niệm các nạn nhân.

Đại diện của ban tổ chức cho biết, ngoài mục đích giao lưu văn hóa, tôn vinh giá trị của âm nhạc không biên giới, sự kiện còn kêu gọi nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT và tạo một sân chơi âm nhạc sôi động cho giới trẻ Hà Nội.

DJ chuyển giới Lina của Mỹ sẽ đến Hà Nội biểu diễn.

Liên hoan âm nhạc Đông Nam Á 2016 kéo dài từ 9h30 đến 23h ngày 25/6. Ngoài các tiết mục biểu diễn của DJ, ca sĩ và ban nhạc, chương trình còn có màn trình diễn thời trang của nhà thiết kế Caroll Trần với sự xuất hiện của nhiều người mẫu thuộc cộng đồng LGBT.

