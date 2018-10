Noo Phước Thịnh được khen khi cắt đầu đinh

Thời gian gần đây, Noo Phước Thịnh vướng ồn ào bị kiện vi phạm bản quyền. Nhạc sĩ Mỹ Zack Hemsey cáo buộc Noo Phước Thịnh sử dụng một phần tác phẩm 'The Way' do anh sáng tác, phát hành năm 2011 làm nhạc nền cho MV 'Chạm khẽ tim anh một chút thôi' ra mắt hồi tháng 10/2017 mà chưa xin phép. Bên nguyên đơn yêu cầu Noo Phước Thịnh bồi thường 850 triệu đồng.