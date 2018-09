Noo Phước Thịnh được hàng nghìn khán giả nữ vây quanh khi biểu diễn

Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ ngày hội “Abbank Family Day - Gia đình là hạnh phúc" do Ngân hàng TMCP An Bình (Abbank) tổ chức. Chương trình gồm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí xuyên suốt từ sáng đến chiều. Chương trình tại TP.HCM đã thu hút gần 7.000 lượt người tham dự. Tại Hà Nội, ngày hội Abbank Family Day sẽ được tổ chức tại Cung Điền kinh Hà Nội vào ngày Chủ nhật, ngày 29/7. Trong ngày hội, tập thể cán bộ, nhân viên của ngân hàng đã gây quỹ từ thiện. Gần 360 triệu đồng đến từ ngân sách an sinh xã hội của Abbank cùng sự đóng góp của cán bộ - nhân viên, đối tác, khách hàng được trao tặng cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Gò Vấp và các em nhỏ của chương trình "Cặp lá yêu thương".