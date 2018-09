Noo Phước Thịnh đốt ảnh 'người yêu' vì bị phản bội

Ca khúc 'Cause I love you' do Đỗ Hiếu sáng tác, từng giúp Noo gây ấn tượng trong chung kết The Remix. Tuy là bản nhạc dance sôi động nhưng ê kíp xây dựng MV có cốt truyện, đan xen là một số cảnh khoe tài vũ đạo đẹp mắt của nam ca sĩ (xem MV).