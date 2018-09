Noo Phước Thịnh, Đông Nhi thân thiết giữa tin đồn mâu thuẫn

Buổi ghi hình vòng bán kết cuộc thi Giọng hát Việt 2017 vừa diễn ra chiều 3/5. Tại hậu trường, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi dành cho nhau những cử chỉ thân thiết như thường thấy, bất chấp những đồn đoán không hay về mối quan hệ của họ đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trước đó vài ngày, một tài khoản Facebook đăng status cho rằng Noo Phước Thịnh đột ngột bỏ show diễn tại Đầm Sen vì không hài lòng chuyện hình của mình nhỏ hơn hình của Đông Nhi trên poster chương trình. Người này còn cho biết nam ca sĩ 'Xa em' đã có những lời lẽ xúc phạm đến Đông Nhi như thuê fan cổ vũ tại The Voice, thắng The Remix nhờ sự giúp đỡ của bạn trai mua giả. Không những thế, người này còn cáo buộc Noo Phước Thịnh nói xấu đàn chị Hồ Ngọc Hà. Ngày 2/5, Noo Phước Thịnh thể hiện sự bức xúc cực độ trước những cáo buộc không hay về mình. Không chỉ phủ nhận việc này, anh còn cho biết sẽ nhờ tới cơ quan công an để đưa người bôi nhọ mình ra ánh sáng.