Noo Phước Thịnh, Đông Nhi 'đốt cháy' cả sân khấu

Hồ Ngọc Hà biểu diễn cùng Phương Uyên, Uyên Nguyên và Hà My liên khúc 'Xin hãy thứ tha cho em - Dancing all night - My baby'. Sự kết hợp ăn ý của 4 giọng ca nữ cũng được khán giả ủng hộ nhiệt tình.