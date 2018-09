Noo Phước Thịnh đi hát 'không công' 1 tháng để làm liveshow

Nam ca sĩ dùng tiền cát-xê chạy show trong 1 tháng để tổ chức đêm nhạc phát vé miễn phí kỷ niệm 9 năm đi hát.

Chiều 5/11, Noo Phước Thịnh tổ chức họp báo giới thiệu liveshow Noo Phước Thịnh in Hanoi tại thủ đô Hà Nội. Chương trình dự kiến tổ chức tại sân vận động Đại học Hà Nội và được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 khán giả. Noo Phước Thịnh chia sẻ đây là không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm 9 năm đi hát mà còn là dịp để anh tri ân người hâm mộ đã ủng hộ mình trong suốt nhiều năm nay. Chính vì vậy, nam ca sĩ Xa em quyết định tặng vé miễn phí cho những người tham dự.

Noo Phước Thịnh tại họp báo chiều 5/11 tại Hà Nội.

Noo Phước Thịnh và ê-kíp phủ nhận băn khoăn liveshow Noo Phước Thịnh in Hanoi có thể trở thành một chương trình mang dấu ấn quá nhiều của nhà tài trợ như những đêm phát vé miễn phí từng diễn ra trước đây. Nam ca sĩ khẳng định, ngoài tiền tài trợ từ một số nhãn hiệu, anh phải tự bỏ một số tiền không nhỏ để lo cho liveshow này. Tuy nhiên, giọng ca Cause I love you không nhớ mình đã đầu tư bao nhiêu mà chỉ biết "cắm đầu đi diễn hàng ngày để có tiền làm show". Noo Phước Thịnh cho hay anh không muốn tính toán quá chi li chuyện tiền bạc mà chỉ muốn đầu tư cho âm nhạc và sân khấu thật hoành tráng.

Noo Phước Thịnh cho biết toàn bộ số cát-xê anh kiếm được trong tháng 10 vừa qua đều dồn hết cho Noo Phước Thịnh in Hanoi: "Vậy là nguyên cả tháng vừa rồi, tôi đi làm không công, không nhận được đồng lương nào luôn đó. Tháng trước tôi cũng bị như thế vì bao nhiêu tiền đã đầu tư cho MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi hết rồi".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - giám đốc âm nhạc của chương trình, chia sẻ: "Noo Phước Thịnh có lượng fan rất đông và chủ yếu là các bạn trẻ. Nếu muốn làm một concert, bạn ấy cũng có thể làm được nhưng như vậy thì chắc chắn các fan sẽ khó tiếp cận. Theo tôi hiểu, đây là bước đệm để Noo Phước Thịnh thực hiện một liveshow khác hoành tráng hơn. Đây cũng sẽ là bước để tri ân các bạn trẻ, cho các fan thoải mái tận hưởng một không gian vui vẻ, không giống tham gia một sự kiện âm nhạc có nhiều thương hiệu. Chương trình có sự đầu tư của một liveshow chứ không phải một đêm nhạc của nhà tài trợ". Nhạc sĩ cũng cho biết thêm: "Noo Phước Thịnh đợt này rất chịu chơi, đề xuất đầu tư bao nhiêu cũng duyệt hết".

Noo Phước Thịnh trong vòng vây fan ở Hà Nội.

Trong liveshow sắp tới, Noo Phước Thịnh sẽ solo khoảng 30 bài hát mà không cần đến sự giúp sức của khác mời. Nam ca sĩ hiện không muốn tiết lộ về câu chuyện âm nhạc của trong chương trình này để gây bất ngờ cho khán giả. Liveshow Noo Phước Thịnh in Hanoi sẽ diễn ra tại sân vận động Đại học Hà Nội vào ngày 30/11 tới.