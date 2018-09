Noo Phước Thịnh chấp nhận hy sinh sức khoẻ vì công việc

Nam ca sĩ sợ sự chậm trễ này sẽ kéo theo hàng loạt dự án khác bị đình trệ nên nỗ lực làm việc.

Sau hơn một tháng ra mắt phim Chuyện tình Maldives, Noo Phước Thịnh lần lượt giới thiệu MV các ca khúc nằm trong phim như Xin đừng buông tay, Giã từ trong cơn mưa, Giá như. Giữa tuần này, anh tung MV bản nhạc dance Hold me tonight - khép lại toàn bộ dự án về Maldives. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác, có bản phối và giai điệu thời thượng, dễ bắt tai. Từ khi bộ phim ngắn "ra lò", ca khúc lập tức trở thành hit mới của Noo bên cạnh loạt ballad.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh chia sẻ, sự thành công của bộ phim đã giúp mọi thứ thuận lợi đối với anh. Nam ca sĩ hạnh phúc khi con đường mình đi ngày càng rõ ràng và cái tên Noo Phước Thịnh được truyền thông, khán giả chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, ý tưởng công việc bỗng nhiên "tuôn như mưa", buộc anh phải vận động không ngừng nghỉ. Đó là lý do chỉ trong thời gian ngắn anh "phủ sóng" trên báo chí với một loạt MV mới.

Giọng ca sinh năm 1988 tâm sự, cả 4 ca khúc trong phim đều được khán giả yêu thích, nên anh phải lần lượt tập trung vào từng bài, với hy vọng mỗi bài hát sẽ có đời sống riêng. "Tôi biết, trong vòng một tháng mà liên tục ra sản phẩm sẽ làm khán giả 'ngộp', nhưng quả thực tôi không còn cách nào khác. Chỉ cần trễ tiến độ một MV sẽ kéo theo sự chậm trễ của hàng loạt dự án khác sau đó. Từ giờ đến cuối năm tôi còn rất nhiều kế hoạch".

Noo Phước Thịnh từng có những đêm tập vũ đạo cùng vũ đoàn Bước Nhảy liên tục vì ban ngày quá bận rộn.

Với Hold me tonight, Noo Phước Thịnh được trở lại đúng con người mình, với âm nhạc EDM hiện đại, vũ đạo "chất", thời trang bắt mắt. MV do đạo diễn Uyên Thư thực hiện, quay tại phim trường mà ê kíp của nam ca sĩ từng làm MV Gạt đi nước mắt rất thành công trước đây. Noo Phước Thịnh cho rằng, Hold me tonight có màu sắc khác hẳn những bản nhạc dance anh từng hát, nên anh không e ngại chuyện bị cho là trùng lặp, nhàm chán.

Quá trình tập luyện và quay MV Hold me tonight rất áp lực với Noo Phước Thịnh khi vừa phải tập vũ đạo, vừa đi diễn quảng bá phim ngắn. Noo từng có những ngày cứ đi diễn về lại lao vào phòng tập từ đêm tới sáng để nhảy thật nhuần nhuyễn trước khi quay hình. Làm việc căng thẳng nhưng nam ca sĩ chấp nhận hy sinh sức khoẻ để có được sản phẩm thật tốt. Tuy nhiên, anh ý thức được phải giữ cho mình không "đuối", vì chỉ cần ngã bệnh sẽ ảnh hưởng đến các dự án phía sau.

Noo Phước Thịnh chia sẻ, vũ đạo để quay hình có nhiều tổ hợp phức tạp hơn vũ đạo khi diễn live nên anh phải nỗ lực hơn nhiều lần. Trong MV 'Hold me tonight', khán giả sẽ thấy anh khoe khả năng nhảy cực 'chất'.

Sau khi MV ra mắt vào giữa tuần này, tối chủ nhật 20/9, Noo Phước Thịnh mang Hold me tonight kết hợp cùng hai ca khúc Giã từ trong cơn mưa, Giá như thành bản mashup để biểu diễn trong gala trao giải Giọng hát Việt. Tiết mục được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và biên đạo Đoàn Trung Hiếu, sẽ rất đặc biệt.

Sắp tới, Noo Phước Thịnh còn giới thiệu một MV khác, là ca khúc do Nguyễn Hoàng Duy sáng tác, còn Hoàng Touliver làm nhạc. Ca khúc nằm trong kế hoạch quảng bá du lịch một tỉnh khác của Nhật Bản - đất nước mà Noo làm Đại sứ du lịch mấy năm nay.

