Noo Phước Thịnh biểu diễn hết mình ở Hàn Quốc

Nam ca sĩ kết hợp với rapper Basik, Quán quân 'Show me the money' mùa 4 của Hàn Quốc trong ca khúc mới 'I don't believe in you' (Châu Đăng Khoa). Sau đêm diễn, hình ảnh của Noo Phước Thịnh được đăng tải trên nhiều trang báo uy tín, thậm chí tờ TV Report còn nhận xét nam ca sĩ là Bi (Rain) của Việt Nam.