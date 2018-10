Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ Mỹ kiện, đòi bồi thường 850 triệu đồng

Nam ca sĩ vi phạm bản quyền khi sử dụng ca khúc 'The Way' của tác giả người Mỹ trong MV 'Chạm khẽ tim anh một chút thôi'.

Đại diện của Noo Phước Thịnh xác nhận nam ca sĩ bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khiếu nại từ năm 2017. Sau gần một năm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Mới đây, trong đơn kiện gửi tới Tòa án Nhân dân TP HCM, nhạc sĩ Zack Hemsey cáo buộc Noo Phước Thịnh đã vi phạm bản quyền, sử dụng một phần tác phẩm The Way do anh sáng tác, phát hành năm 2011 làm nhạc nền cho MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi ra mắt hồi tháng 10/2017, từ phút 6:05 đến 7:30, mà chưa xin phép.

Phía Noo Phước Thịnh đang làm việc với luật sư nên chưa tiết lộ các chi tiết cụ thể về việc này.

Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey (phải).

Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa MV vi phạm trên mọi phương tiện truyền thông, đồng thời công khai xin lỗi anh. Ngoài ra, tác giả người Mỹ còn đòi ca sĩ người Việt bồi thường 850 triệu đồng thiệt hại về vật chất, tinh thần và chi phí anh đã bỏ ra thuê luật sư để khởi kiện.

MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi được nhiều khán giả yêu thích nhờ mang đậm chất điện ảnh, nội dung hấp dẫn với nhiều tình tiết cảm động, gay cấn. Noo hóa thân một anh chàng nhà giàu, si tình nhưng mắc bệnh hiểm nghèo. Dù biết người yêu phản bội, anh vẫn dành tình cảm và chấp nhận hy sinh nhiều thứ cho cô gái (Jun Vũ đóng).

Sau khi ra mắt, chỉ trong vòng một tháng, MV đạt gần 30 triệu lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên ngày 16/11/2017, sản phẩm này bất ngờ bị gỡ khỏi Youtube. Phía Noo Phước Thịnh sau đó đã đăng tải một phiên bản khác của MV, không sử dụng nhạc nền từ ca khúc The Way. Phiên bản này hiện đạt hơn 15 triệu lượt xem.

Nhạc sĩ Zack Hemsey sinh năm 1983. Anh từng sáng tác nhiều ca khúc được sử dụng trong các bộ phim nổi tiếng như: Game of Thrones, Lincoln, 2 Guns...