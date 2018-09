Những tranh cãi không dứt của 3 người đẹp Việt và chồng cũ

Dương Yến Ngọc, Ngọc Thúy, Thúy Nga nhiều lần viết tâm thư, tố chồng cũ đối xử tệ bạc với mình.

Người mẫu Dương Yến Ngọc

Ngày 7/7 vừa qua, Dương Yến Ngọc đăng tải bức thư dài trên trang cá nhân gửi đến chồng cũ - doanh nhân Trần Thông. Trong thư, cô bày tỏ nỗi nhớ con vì chồng cũ mang cậu bé đi và không tạo cơ hội cho hai mẹ con đoàn tụ dù cô có quyền thăm nuôi theo phán quyết của tòa. Theo chia sẻ của Dương Yến Ngọc, gia đình cô là công an nên việc tìm kiếm chồng cũ và con trai không phải là bài toán khó. Tuy nhiên, cô không muốn làm điều đó vì: "Mình muốn anh giác ngộ và tự nguyện giao con lại cho mình. Mình không muốn kéo dài sự hận thù và tranh giành để rồi được gì ngoài sự hơn thua và hiếu thắng".

Trong một chia sẻ khác trên trang cá nhân hồi cuối tháng 4/2016, Dương Yến Ngọc bày tỏ, khi ly hôn, cô tự nguyện nhường quyền nuôi con cho doanh nhân Trần Thông vì không muốn giành giật con khi bản thân chỉ có hai bàn tay trắng. Nhường quyền nuôi con cho chồng cũ, "chân dài" chỉ có tâm nguyện được bên con những ngày cuối tuần nhưng không được đáp ứng. Cô viết: "Khi mẹ đến thăm con, cha con đã đánh mẹ trước mặt ông ngoại với thương tích trầm trọng. Ông ngoại đau xót quá, tuổi già, sức yếu chỉ biết ôm cha con ra và lôi mẹ về. Vì lý do gì cha con đánh mẹ hết lần này đến lần khác? Vì mẹ là người vợ không tốt. Vì kiếp trước mẹ mắc nợ cha con nên kiếp này mẹ phải trả".

Dương Yến Ngọc và chồng cũ

Những chia sẻ của Dương Yến Ngọc cho thấy những mâu thuẫn giữa cô và chồng cũ vẫn chưa đến hồi kết. Cả hai không tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ quyền nuôi con sau hàng loạt ồn ào xảy ra trong quá khứ.

Mâu thuẫn của vợ chồng Dương Yến Ngọc bắt đầu từ thời điểm tháng 7/2014 khi cựu người mẫu viết một status dài trên trang cá nhân "tố" chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ ca sĩ và dọa sẽ đâm đơn ly hôn. Khi nhận được phản ứng dữ dội của chồng cũng như Pha Lê - người mà Yến Ngọc ám chỉ trong status, "chân dài" viết thư xin lỗi hai người trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nửa ngày sau cô lại khiến bạn bè, khán giả phải hốt hoảng khi viết tâm thư dài gửi mẹ với thông điệp như lời trăng trối trước khi chết. Trong thư, cựu người mẫu nói, lý do cô muốn kết liễu cuộc đời là vì cuộc hôn nhân nhiều đau khổ với người chồng hiện tại. Cô cũng cho biết mình phải bắt buộc viết status xin lỗi chồng và ca sĩ Pha Lê vì bị đe dọa.

Dương Yến Ngọc và Trần Thông đã ly thân từ tháng 4/2015 và chính thức ly dị tháng 8/2015. Khi trả lời phỏng vấn hồi tháng 9/2015, "chân dài" cho biết nhiều lần bị chồng cũ đánh đập tàn tệ. Trong khi đó Trần Thông tố vợ cũ là người ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất và vô trách nhiệm với con. Anh phủ nhận việc vũ phu với vợ và cho biết: "Cô ta mang ảnh bị ngã và đi sửa mũi bơm môi về vu vạ cho tôi. Hiện tại, tôi không muốn dây dưa với người đàn bà đánh bạc, lừa đảo, nợ như chúa chổm đó nữa. Tôi thoát khỏi cô ta là thấy may mắn lắm rồi". Anh cũng nói thêm: "Tôi chưa bao giờ cấm cô ta gặp con. Cô ta chỉ tưởng tượng vậy thôi".

Từ đó đến nay, những bàn tán về mối quan hệ của Dương Yến Ngọc và chồng cũ - Trần Thông chưa có dấu hiệu chấm dứt vì thi thoảng người đẹp lại đề cập đến chuyện này trên trang cá nhân.

>>Xem thêm: Hình ảnh thuở mặn nồng của Dương Yến Ngọc và chồng cũ

Người mẫu Ngọc Thúy

Ngọc Thúy kết hôn với người chồng đầu tiên - doanh nhân Nguyễn Đức An vào năm 2006. Hai năm sau đó, người đẹp ly hôn và mang 2 con gái về Việt Nam sinh sống. Cuối năm 2011, ông An gửi đơn kiện vợ cũ vì cho rằng Ngọc Thúy đã chiếm dụng số tài sản hơn 288 tỷ đồng mà ông nhờ đứng tên trong thời gian còn mặn nồng. Trong khi đó, Ngọc Thúy cho rằng đó là số tiền mà cô và các con đáng được hưởng.

Từ năm 2011 đến nay, vụ kiện giữa Ngọc Thúy và chồng cũ vẫn chưa ngã ngũ. Không chỉ đối đầu khi ở tòa, cả hai còn tạo ra cuộc khẩu chiến dài kỳ trên mạng xã hội. Trong khi Ngọc Thúy tố ông An vô trách nhiệm với 2 con gái và lợi dụng bố mẹ vợ cũ để hại cô thì ông An cũng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Ngọc Thúy cố tình chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, việc bố mẹ Ngọc Thúy công khai đứng ra ủng hộ con rể cũ, từ mặt con gái càng khiến dư luận quan tâm diễn biến của vụ việc này. Bà Trương Thị Bê - mẹ Ngọc Thúy từng tố cáo con gái sử dụng ma túy, ngược đãi cha mẹ. Về phía Ngọc Thúy, cô đâm đơn kiện mẹ ruột ra tòa để đòi 5 căn biệt thự nhờ bà đứng tên hộ từ năm 2007.

Ngọc Thúy và chồng cũ.

Từ khi ông An đính hôn với người mẫu Phan Như Thảo, cuộc "khẩu chiến" giữa hai người trên mạng xã hội lại tiếp tục được "hâm nóng". Ngọc Thúy chia sẻ hình ảnh lễ đính hôn của chồng cũ và mỉa mai ông An dùng chiếc xe là tài sản tranh chấp của hai người để đi rước dâu. Sau khi Phan Như Thảo lên báo thừa nhận chuyện tình cảm với doanh nhân Đức An, Ngọc Thúy cũng lập tức viết một status dài trên mạng xã hội gửi đến chồng cũ với đại ý sẽ đáp trả những hành động mà ông An từng gây ra cho cô. Vào tháng 11/2015 và tháng 2/2016, doanh nhân Đức An lần lượt viết status với thông điệp Ngọc Thúy đừng đụng đến Phan Như Thảo và hãy vun vén cho gia đình mới của mình.

Cuối tháng 6/2016, Ngọc Thúy làm lễ thành hôn với chồng mới - luật sư Trường - tại Mỹ còn doanh nhân Đức An cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bà bầu Phan Như Thảo tại Việt Nam. Tuy nhiên, vụ kiện và những tranh luận giữa họ về cuộc hôn nhân cũ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

>> Xem thêm: Cuộc sống của Ngọc Thúy và chồng mới tại Mỹ

Danh hài Thúy Nga

Tháng 1/2015, Thúy Nga bất ngờ chia sẻ status tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về cuộc hôn nhân của mình với ông Nguyễn Văn Nam. Danh hài cáo buộc chồng cũ mượn danh nghĩa, uy tín của cô để lừa gạt tiền bạc của nhiều người, thậm chí "ôm" 35.000 USD bỏ trốn. Những ngày sau đó, Thúy Nga liên tục chia sẻ các đoạn nhật ký cho thấy ông Nam đánh đập cô trước ngày cưới, lừa gạt tiền bạc của cô và các thành viên trong gia đình. Cô cũng cho biết, đã tìm cách liên lạc với ông Nam trong suốt 3 năm nhưng không thành công. Thúy Nga còn tiết lộ, cả hai không phải là vợ chồng trên luật pháp bởi chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam và cô cũng chưa từng sống một ngày nào như vợ chồng với ông Nam sau khi làm đám cưới.

Đáp trả lại Thúy Nga, ông Nguyễn Văn Nam phủ nhận tất cả những thông tin vợ cũ viết về mình. Thậm chí ông còn khẳng định sẽ kiện Thúy Nga tội vu khống và nhục mạ mình. Thêm vào đó, chồng cũ tố ngược Thúy Nga lăng nhăng, quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông khác.

Thúy Nga và chồng cũ.

Vụ lùm xùm tình cảm giữa Thúy Nga và chồng cũ trở nên phức tạp hơn khi diễn viên hài tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và tiết lộ con gái Nguyệt Cát không phải là con đẻ của ông Nguyễn Văn Nam. Thúy Nga cho rằng ông Nam cố tình lôi bé Nguyệt Cát vào chuyện giữa hai người để đánh lạc hướng dư luận, lấp liếm việc ông ta là kẻ nợ nần, lừa đảo. Vụ ồn ào sau đó lắng lại theo thời gian. Đến đầu năm 2016, Thúy Nga chia sẻ cô đã hết món nợ mà chồng cũ gây ra và bắt đầu lại từ đầu. Danh hài hiện định cư tại Mỹ cùng con gái và thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn.

>>Xem thêm: Thúy Nga và chồng cũ thuở còn mặn nồng

Nguyên Anh