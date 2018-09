Những thí sinh chuyển giới gây chú ý tại các cuộc thi truyền hình

Hương Giang được gây chú ý từ vòng loại Vietnam Idol 2012 còn Lê Thiện Hiếu trở thành hiện tượng của Sing My Song 2016.

Nguyễn Hương Giang - Vietnam Idol 2012

Hương Giang tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, lần đầu tiên tham gia Vietnam Idol năm 2010 với cái tên Ngọc Hiếu nhưng thất bại. Đến năm 2012, cô mới vượt qua vòng loại. Hương Giang chính thức thừa nhận mình là người chuyển giới ở tập công bố kết quả top 16 của Vietnam Idol 2012. Tuy nhiên, cô từ chối mọi câu hỏi của giới truyền thông về quá trình phẫu thuật chuyển giới. Kể từ thời điểm lọt vào top 16, cô luôn gây sự chú ý khi sở hữu lượng tin nhắn bình chọn cao ngất ngưởng dù sở hữu giọng hát không đặc biệt. Cô được các giám khảo bao gồm ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá cao ở niềm đam mê dành cho âm nhạc, tinh thần cầu thị và nỗ lực vươn lên tại cuộc thi.

Ở Vietnam Idol 2012, Hương Giang liên tục được khán giả "cứu" và vượt qua các giọng hát tiềm năng. Cô dừng lại ở top 4 của cuộc thi. Sau khi rời khỏi Vietnam Idol 2012, Hương Giang theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Ca sĩ chuyển giới cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như album Thủy ngân, các MV Em không nuối tiếc, Vì yêu mà cưới... Bên cạnh đó, cô tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình như Cuộc đua kỳ thú, The Remix...

Hương Giang tại Vietnam Idol 2012.

Hương Giang tại vòng loại Vietnam Idol 2012

Trong gần 6 năm từ khi bước vào showbiz, Hương Giang định hình thành công hình ảnh gợi cảm, quyến rũ trong phong cách biểu diễn cũng như vẻ bề ngoài. Top 4 Vietnam Idol 2012 mới đây gây ấn tượng mạnh khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Đây là cuộc thi cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người đẹp chuyển giới trên khắp hành tinh, diễn ra thường niên tại Thái Lan. Hương Giang cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại sân chơi này.

Lê Thiện Hiếu - Sing My Song 2016

Năm 2016, Lê Thiện Hiếu trở thành hiện tượng với sáng tác Ông bà anh tại Sing My Song. Trên sân khấu của cuộc thi, anh chia sẻ mình được sinh ra trong hình hài của một cô gái với tên gọi Lê Phương Thảo. Ở thời điểm tham gia Sing My Song, Lê Thiện Hiếu đã phải trải qua hơn 1 năm chuyển đổi từ cá thể nữ sang cá thể nam. "Mọi sự thay đổi của bản thân đều là để tìm về chính con người thật của mình, để được sống thật với cảm xúc của mình, được cháy hết mình với đam mê. Hy vọng mọi người sẽ trải lòng và chấp nhận con người thật của tôi", Hiếu chia sẻ.

Lê Thiện Hiếu hát 'Ông bà anh' ở Sing My Song

Nói về quyết định chuyển giới, Lê Thiện Hiếu cho biết: "Đó giống như một ước mơ của tôi từ lâu rồi nhưng không đủ dũng cảm để làm. Quyết định đó không xảy ra trong một sớm một chiều mà là cả một quá trình để tích lũy sự can đảm. Khi đủ can đảm, tôi mới dám thực hiện ước mơ đó và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Số tiền để thực hiện liệu trình là tiền do tôi tiết kiệm được từ việc đi hát ban nhạc ở Thái Nguyên. Thật ra, thời gian đầu tôi lo lắng lắm nhưng nhờ có nhiều anh em xung quanh giúp đỡ và chỉ bảo những nơi uy tín để làm, bác sĩ giỏi để khám nên tôi mới an tâm phần nào".

Lê Thiện Hiếu.

Từ khi cơ thể bắt đầu thay đổi, bị vỡ giọng và không thể hát những bài mình yêu thích, Hiếu chuyển sang sáng tác để giải tỏa căng thẳng. Vụt sáng ở vòng loại và lọt đến đêm thi cuối cùng của Sing My Song 2016 giúp Lê Thiện Hiếu có thêm nhiều cơ hội trong showbiz. Anh chuyển vào TP HCM sinh sống và lập nghiệp với cát-xê tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước cuộc thi.

Sau một thời gian dài nhờ tới sự hỗ trợ của hóc-môn, Lê Thiện Hiếu ấp ủ kế hoạch dùng đến dao kéo. "Nếu thu nhập dư dả, tích lũy được đủ tiền thì tôi sẽ nhờ đến phẫu thuật để mình trở thành chàng trai hoàn toàn, còn bây giờ thì chưa nghĩ đến. Dù phẫu thuật hay chưa phẫu thuật chuyển giới, tôi nghĩ cuộc sống của mình vẫn như vậy. Tình yêu của tôi cũng bình thường, không liên quan đến dao kéo. Trong cuộc sống, nếu ai tạo cho mình cảm xúc thì cứ tiến tới. Tôi thoải mái thể hiện cảm xúc của mình", anh chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Cherry Minh Ngọc - Thách thức danh hài 2016

Cherry Minh Ngọc gây chú ý với khán giả truyền hình khi tham gia vào một tập thi của Thách thức danh hài 2016. Minh Ngọc chia sẻ, cô từng có ý định thi vào trường Sân khấu - điện ảnh nhưng vì biến cố gia đình nên không thể theo đuổi ước mơ. Sau khi trải qua đủ nghề để mưu sinh, Cherry Minh Ngọc mới quyết định trở lại công việc yêu thích là đi hát và tấu hài. Tại chương trình Thách thức danh hài, cô thể hiện khả năng đối đáp, nhiều lần khiến Trấn Thành bối rối. Sau hai lần khiến Trấn Thành, Việt Hương bật cười, cô nhận được giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình.

Cherry Minh Ngọc tại Thách thức danh hài 2016.

Ngồi ở hàng ghế khán giả ủng hộ cho Cherry Minh Ngọc tại Thách thức danh hài 2016 có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Giọng ca Say tình cho biết, anh ngưỡng mộ Cherry Minh Ngọc vì những chia sẻ của cô trên Facebook. Hai người thường xuyên nói chuyện, trao đổi trên mạng xã hội và trở nên thân thiết. Trước khi đến với Thách thức danh hài, Minh Ngọc đã được nhiều người biết đến với vai trò đạo diễn, biên kịch, MC cho các chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Để có ngoại hình nữ tính như hiện tại, cô đã trải qua một quá trình chuyển đổi giới tính, phẫu thuật nhiều đau đớn.

Cherry Minh Ngọc trong 'Thách thức danh hài'

Chia sẻ về cuộc sống sau khi chuyển đổi giới tính thành phụ nữ, Minh Ngọc cho biết: "Cuộc sống tôi thay đổi tất cả. Mọi thứ đối với tôi đều từ con số 0. Mà trên đời này, điều khó khăn và chán nản nhất là khi chúng ta phải bắt đầu lại từ con số 0. Tôi biết và bất chấp tất cả vì khát khao trở thành phụ nữ quá lớn. Khi trở về Việt Nam, tôi phải tập thích nghi với thân hình phụ nữ, từ lời ăn tiếng nói đến tính cách phải nhẹ nhàng và trở nên điềm đạm hơn. Cuộc sống tôi thoải mái hơn, tôi tự do mặc những trang phục mình thích mà không sợ ai dòm ngó, săm soi. Cơ hội công việc đến cũng nhiều hơn. Nói chung quyết định này làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi".