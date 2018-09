Những sao Việt từng nhập viện vì làm việc quá sức

Tháng 3/2016, khi phần ghi hình chương trình 'Bước nhảy Hoàn vũ' vừa kết thúc, Khánh My bỗng nhiên ngất xỉu. Cô được ê kíp thực hiện chương trình và người nhà đưa vào viện cấp cứu. Trợ lý của Khánh My sau đó cho biết, trước khi liveshow thứ 3 của Bước nhảy Hoàn vũ 2016 diễn ra, người đẹp liên tục bị sốt cao do làm việc quá sức. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tập luyện để hoàn thành phần thi của mình nên mới bị lao lực đến vậy.