Những sao Việt tố chồng bội bạc, lừa tiền

Thúy Nga, Lê Phương, Dương Yến Ngọc... đều 'vạch mặt' người đàn ông mình yêu thương.

Thúy Nga tố 'chồng hờ' lấy 7 tỷ rồi bỏ trốn sau đám cưới

Không ai ngờ, đằng sau hình ảnh dí dỏm của 'cô gái bán khoai' Thúy Nga trên sân khấu hài kịch lại là cuộc đời đẫm nước mắt. Sau đám cưới hoành tráng vào tháng 1/2010 với doanh nhân Nguyễn Văn Nam, những tưởng cô sẽ có được sự hạnh phúc viên mãn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Sau hơn 3 năm giữ im lặng, từ chối mọi câu hỏi về tin đồn rạn nứt hôn nhân, sáng qua (13/1), Thúy Nga đã lần đầu công bố thông tin gây sốc về người đàn ông mà mọi người vẫn nghĩ là chồng cô. Trên trang cá nhân, Thúy Nga viết: "Xin lỗi, bạn không phải chồng tôi. Bạn chỉ là người cầm 350.000 USD của tôi rồi chạy trốn".

Thúy Nga tình cảm với 'chồng hờ' khi cả hai quyết định làm đám cưới.

Danh hài kể, do thương cảm trước hoàn cảnh làm ăn sa sút của ông Nguyễn Văn Nam và mong muốn được hỗ trợ ông Nam có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, cô đã quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2010. Tuy nhiên, cả hai không làm thủ tục đăng ký kết hôn với chính quyền. 3 ngày trước hôn lễ, Thúy Nga phát hiện ông Nam có kế hoạch cướp tài sản của cô và bỏ trốn. Ngoài ra, ông Nam còn đi vay mượn tiền của nhiều người với giá trị lớn nhưng không chịu trả, trong đó cả cả người thân trong gia đình và bạn bè cô. Danh hài vẫn quyết định làm đám cưới như kế hoạch để sau này có bằng chứng về mối quan hệ và giữ được tài sản. Nhưng sau ngày cưới, ông Nam đã ôm tiền chạy bay xa. Suốt 3 năm qua, ông Nam còn lợi dụng cái mác 'chồng của Thúy Nga' đã lừa gạt người khác khiến danh hài bị mang tiếng xấu.

Thúy Nga chưa từng chung sống như vợ chồng với ông Nam nên không ít người nghi vấn bé Nguyệt Cát không phải là con gái của danh hài và người chồng hờ. Trước thông tin này, Thúy Nga im lặng và nói sẽ trả lời sau. Cô còn tung ra nhật ký kể về quá trình bị người đàn ông này lừa gạt nhà cửa với tổng số tiền 350.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng).

Lê Phương tố Quách Ngọc Ngoan nợ nần và sống bạc

Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hôn vào đầu năm 2012 khi nữ diễn viên đã mang thai được 3 tháng. Thông tin đám cưới của cặp 'trai tài, gái sắc' gây xôn xao dư luận bởi họ đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau hôn lễ, Lê Phương sinh con trai, đặt tên là Cà Pháo. Giữa năm ngoái, làng giải trí rộ lên tin đồn cả hai ly hôn. Lê Phương xác nhận tin này, trong khi Quách Ngọc Ngoan lại phủ nhận. Ít lâu sau, cả hai mới chính thức công khai chuyện đứt gánh.

Sau khi ly hôn, Lê Phương không ngần ngại chỉ trích cách sống bạc của chồng cũ.

Hôm 12/1, khán giả bất ngờ trước việc Lê Phương viết tâm thư trên trang cá nhân, tố cáo chồng cũ là người bội bạc, không hoàn làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng vẫn lên báo nói những điều tốt đẹp về vợ cũ và con trai. Cô hé lộ, Quách Ngọc Ngoan từng nhiều lần mượn tiền cô để đắm chìm vào những sở thích cá nhân, trong khi số tiền đó là do cô kiếm được từ mồ hôi, nước mắt và máu. Chồng cũ mải mê sắm đồ hiệu xa xỉ, suốt ngày tiệc tùng để đổi lấy cái danh 'Quý ông lịch lãm', còn Lê Phương phải chạy từng hộp sữa nuôi con. Cô khuyên Quách Ngọc Ngoan đừng thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ, chà đạp danh dự của cô để chứng minh mình trượng phu bởi 'cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra'.

Nữ diễn viên còn bất ngờ nói về 'đại gia' phía sau Quách Ngọc Ngoan, người phụ nữ giúp anh thoát khỏi cảnh nợ nần và 'giúp anh ngẩng cao đầu, tiếp cận với văn minh nhân loại mà anh sẽ không bao giờ tự sắm bằng chính sức lao động của mình'.

Hiện tại, Lê Phương chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn như mong muốn và sự thúc giục của Quách Ngọc Ngoan. Cô mong anh sẽ yêu thương, trân trọng người phụ nữ bên cạnh: "Đừng đối xử với chị như anh từng sống với tôi, với người yêu cũ của anh. Bạc lắm!".

Dương Yến Ngọc tố chồng lăng nhăng với Pha Lê

Sau một lần đổ vỡ, Dương Yến Ngọc tái hôn vào năm 2013 và sinh con trai thứ hai. Ông xã hơn cô vài tuổi, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Cuối tháng 7 năm ngoái, cựu người mẫu chia sẻ tâm trạng nặng nề trên Facebook về chuyện chồng 'lăng loàn', 'ăn vụng không biết chùi bọt mép' với người bạn của mình. Trước đó, Dương Yến Ngọc từng cảnh cáo chồng 3 lần về quan hệ với người phụ nữ này nhưng anh tỏ ra coi thường nên cô mới quyết định lên tiếng.

Cựu người mẫu vô tình đọc được những tin nhắn qua lại giữa chồng và một nữ ca sĩ. Cô này chủ động rủ chồng Dương Yến Ngọc đi nhậu. Khi phát hiện ra sự việc, Dương Yến Ngọc tức giận và đau đớn, chỉ muốn được chết để giải thoát.

Vợ chồng Dương Yến Ngọc đã hàn gắn sau hiểu lầm với ca sĩ Pha Lê.

Mặc dù không nói đích danh tên nữ ca sĩ 'giật chồng' mình nhưng Pha Lê vì bức xúc đã xác nhận mình là người Dương Yến Ngọc nhắc đến. Giọng ca gốc Hải Phòng công khai đoạn tin nhắn trao đổi giữa cô và chồng cựu người mẫu. Sự thật, đúng là Pha Lê rủ chồng Dương Yến Ngọc đi nhậu nhưng anh từ chối vì bận việc riêng. Pha Lê khẳng định, mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè thân thiết. Anh coi cô như người em gái để tâm sự chuyện gia đình.

Bản thân anh Thông - chồng của Dương Yến Ngọc, cũng lên tiếng giải thích về tin đồn anh và Pha Lê 'cặp kè'. Anh và Pha Lê thường nhắn tin, chát qua Facebook để hỏi thăm nhau nhưng vợ lại hiểu lầm anh bồ bịch. Anh vẫn yêu vợ và mong hàn gắn tình cảm, tuy nhiên, Dương Yến Ngọc đã tắt điện thoại và 'mất tích'.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi cựu siêu mẫu viết tâm thư bày tỏ ý định muốn tự tử. Cô kể, sau thời điểm sinh con trai một tháng, cô bị chồng đánh đập vì ghen vô cớ, thậm chí anh còn đi bêu xấu cô với bạn bè. Nhiều lần cô đề nghị ly hôn nhưng anh đe dọa. Có lần, anh đánh cô ở chốn đông người, cầm dao rượt đuổi cô khi về nhà. Quá sợ hãi, cô từng bế con đi trốn nhưng bị chồng gây sức ép, buộc phải quay về. Lúc cô công khai chuyện chồng 'tằng tịu' với Pha Lê, chính nữ ca sĩ đã thuê giang hồ đến uy hiếp.

Ít lâu sau, Dương Yến Ngọc đã tự xin lỗi chồng và nhận mình là người hoang tưởng trong vụ việc. Cô nói, mình bị chứng trầm cảm sau sinh, dẫn đến việc mất kiểm soát trong lời nói, hành động. Cô hứa sẽ gặp Pha Lê và chồng để câu chuyện không đẩy đi quá xa. Hiện tại, vợ chồng Dương Yến Ngọc vẫn chung sống hạnh phúc như chưa từng xảy ra sóng gió này.

Thu Phượng tố Thành Trung giả tạo

Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Sao Mai Thu Phượng và MC Thành Trung làm nhiều người tiếc nuối khi cả hai đã có với nhau cô con gái. Ba năm gắn bó, cả hai đã 'đường ai nấy đi'. Thu Phượng chuyển vào Sài Gòn sinh sống, trở lại hoạt động nghệ thuật, còn Thành Trung cũng ổn định cuộc sống và tìm được bến bờ bình yên mới. Mặc dù có bạn gái nhưng Thành Trung vẫn dành thời gian quan tâm con gái. Anh thường xuyên khoe hình ảnh hai cha con vui vẻ bên nhau trong mỗi lần gặp mặt. Thế nhưng, Thu Phượng lại cho rằng, anh mải mê bên người yêu mà đôi lúc quên đi trách nhiệm của một người cha.

Thành Trung - Thu Phượng thuở còn mặn nồng.

Nữ ca sĩ tiếp tục nói xấu chồng cũ là người sống giả tạo khi tất bật chạy show ở Hà Nội, không vào thăm con gái vào dịp lễ. Việc anh tung ảnh hai cha con hạnh phúc chỉ là chứng tỏ với khán giảm mình là người cha tốt. Trước lời chỉ trích của công chúng về phía mình, Thành Trung đã lên tiếng, khuyên vợ cũ hãy chuyên tâm vào việc chăm sóc con. Anh hiểu nỗi vất vả của cô ở nơi đất khách và mong cô hãy giữ sự hòa thuận với anh để cùng nuôi dạy con gái. Đáp trả lại chồng cũ, Thu Phương viết tâm thư chỉ trích cách sống của Thành Trung và bạn gái mới, đồng thời cô thừa nhận, mình vẫn còn yêu anh.

Trước ồn ào, bạn gái của Thành Trung cũng lên tiếng bênh vực người yêu, dè bỉu Thu Phượng bằng những lời nói cay độc. Còn riêng chàng MC thì nói, tại sao cô chưa quên anh trong khi đã có 'tình mới'. Điều đó làm tổn thương đến người đàn ông của cô.

Ngọc Thúy và cuộc chiến kiện chồng đại gia

Mặc dù chia tay đã lâu nhưng vụ tranh chấp tài sản giữa cựu người mẫu Ngọc Thúy và đại gia Việt kiều Nguyễn Đức An lại kéo dài vài năm, tốn không ít giấy mực của báo giới. Cả hai kết hôn vào tháng 9/2006, đến khoảng tháng 3/2008 thì ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mà theo ông là đã "nhờ vợ đứng tên sở hữu" vì mình mang quốc tịch Mỹ. Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình "có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy".

Ngọc Thúy và ba người con, trong đó, hai con gái là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ - đại gia Nguyễn Đức An. Cậu con trai là kết quả tình yêu của cô với người chồng mới.

Sau khi bị chồng kiện, Ngọc Thúy đã cay đắng tiết lộ về sự thật đằng sau đơn ly hôn. Cô kể, khi quyết định lên xe hoa với vị đại gia Việt kiều, cô bày tỏ mong muốn được ký bản 'hợp đồng hôn nhân' theo luật pháp Mỹ để ông An hiểu, cô đồng ý làm vợ không phải vì tiền. Nhưng kết hôn được vài tháng thì có chuyện. Trong một lần tranh cãi nảy lửa, cô đã ký vào đơn ly hôn với mức trợ cấp 500 USD/tháng. Cô vẫn nghĩ chồng 'thử mình' bởi 2 ngày sau khi ký đơn, mâu thuẫn hóa giải, hai người vui vẻ trở lại. Và cô không hề biết rằng, người chồng mình vẫn đầu ấp tay gối hàng đêm đã âm thầm nộp đơn ly hôn lên Tòa án gia đình quận Cam. Lá đơn được tòa án chấp nhận và có hiệu lực vì không có ai làm thủ tục xin hủy.

"Đau đớn nhất là không hề biết ở bên kia bán cầu, cuộc đời mình được sắp xếp lại", Ngọc Thúy tâm sự. Trong một cuộc tranh cãi khác, chồng cô đã tuyên bố 'Nên nhớ, tôi và cô đã ly hôn'. Lúc này, cô tá hỏa nhờ người bạn tìm hiểu thì mới biết được sự thật phũ phàng. Cô đau đớn bước ra khỏi cuộc hôn nhân với 500 USD trợ cấp cùng cô con gái đầu lòng. Chua chát hơn, thời điểm đó, cô đang mang thai 4 tháng đứa con thứ hai với người chồng vừa dứt tình với mình.

Sau khi sinh con thứ hai tại Việt Nam, Ngọc Thúy trở lại Mỹ để xin gia hạn thẻ xanh, nhưng cô đã bị bắt giữ tại sân bay vì theo luật, cô không được rời Mỹ quá 6 tháng, nếu đang thuộc diện thường trú nhân. Một viên cảnh sát Mỹ phụ trách di trú khi nghe Ngọc Thúy trình bày hoàn cảnh đã giúp cô lật ngược tình thế, xin gia hạn thẻ xanh thêm 10 năm. Cô cũng nhờ luật sư tiến hành thủ tục xin hủy án ly hôn nhưng tòa án vẫn giữ nguyên phát quyết.

Sau nhiều lần ra tòa tại Mỹ, cả hai đi đến thỏa thuận, ông An giao một số tài sản tại Việt Nam cho Ngọc Thúy. Số tài sản được coi là tiền cấp dưỡng nuôi con, tương đương 2 triệu USD cho đến khi hai con đủ 18 tuổi. Ngược lại, Ngọc Thúy từ chối vĩnh viễn quyền lợi đối với tài sản của chồng cũ tại Mỹ.

Tháng 9 năm ngoái, Ngọc Thúy còn đâm đơn kiện mẹ ruột khi bà không chịu giao 5 căn biệt thự mà cô nhờ đứng tên. Hiện tại, cô đã có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng mới tên Trường - cũng là luật sư giúp cô trong vụ kiện tụng chồng cũ. Cô có thêm một cậu con trai kháu khỉnh với chồng mới.

Bình Yên