Những sao Việt thường xuyên được mẹ tháp tùng đi diễn

Khởi My sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố mẹ sớm ly hôn và cô ở với mẹ từ nhỏ. Từ thuở mới bước chân vào showbiz sau khi giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát học đường, Khởi My đã có sự đồng hành của mẹ. Bà là người chuẩn bị trang phục, chở cô đi diễn và quản lý lịch làm việc cũng như thu nhập của con gái. Dù đã ở tuổi U60, mẹ của Khởi My vẫn đi cùng con gái đền hầu hết các show diễn.