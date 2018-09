Những sao làm xấu hình ảnh trong 2013

Công chúng thất vọng bởi Andrea ẩu đả với bạn trai trên phố, Angela Phương Trinh mặc đồ hở hang và biểu diễn gợi dục.

Từ vài năm trở lại đây, showbiz Việt ngày càng nảy sinh thêm nhiều ồn ào khiến dư luận xôn xao và chán nản. Thay vì tạo dựng hình tượng đẹp, vững chắc bằng sản phẩm nghệ thuật, không ít nghệ sĩ dù vô tình hay cố ý lại vướng vào những scandal, làm giảm sút lòng tin của người hâm mộ. Trong năm 2013, Đàm Vĩnh Hưng, Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh, cặp đôi Andrea - Yanbi, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Yến, Đan Trường, Siu Black… là những cái tên gây thất vọng về văn hóa ứng xử, tạo chiêu PR lố lắng, vướng ồn ào tình - tiền và nợ nần.

Andrea ẩu đả với bạn trai Yanbi trên phố

Với vẻ đẹp phương Tây, cô gái Tây Ban Nha Andrea được ví như "gia vị lạ" trên sàn diễn thời trang trong nước. Tuy nhiên, khi trở nên nổi tiếng, chân dài này lại dần đánh mất niềm tin của người hâm mộ vì đời sống tình cảm phức tạp. Sau lần đổ vỡ với Baggio, Andrea đã công khai bạn trai mới, nam ca sĩ Yanbi. Mối tình của họ không hề yên ả khi tối 11/9, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Andrea bị Yanbi túm tóc và bạt tai trên phố Hàng Trống (Hà Nội).

Không ít ý kiến trái chiều xoay quanh hành động "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" của nam ca sĩ Thu cuối với bạn gái. Có người chứng kiến trực tiếp vụ ẩu đả cho biết, cả hai tranh cãi gay gắt, Andrea ở trong tình trạng như "phê thuốc", còn Yanbi thì quát tháo nặng lời. Một ngày sau cuộc xô xát, cặp tình nhân vui vẻ đưa đón nhau đi cafe. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, họ tuyên bố chấm dứt cuộc tình 4 tháng. Andrea trở về Tây Ban Nha nghỉ ngơi, chữa lành vết thương tình cảm, còn Yanbi vẫn đi diễn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Andrea và Yanbi vẫn mặn nồng sau nhiều lần ẩu đá trên phố.

Những tưởng cặp đôi sẽ "đường ai nấy đi" nhưng chỉ 2 tháng yên ắng, khán giả lại bắt gặp Andrea và Yanbi tay trong tay ở quán bar, thậm chí còn xảy ra một vài lần ẩu đả khác. Cuối tháng 11, hai người công khai tình tứ bên nhau trong một sự kiện. Cũng trong event này, bố và em trai của Andrea cũng đến dự và nói chuyện khá thân mật với Yanbi. Giải thích cho hành động đánh bạn gái, Yanbi chỉ nói rằng, đó là do anh nóng tính, không kiềm chế được bản thân. Dẫu vậy, cặp đôi đang ngày một mất dần cảm tình của công chúng vì có lối sống không lành mạnh.

Vừa qua, nam ca sĩ còn vướng vào ồn ào hát tục cùng Mr.T trong một chương trình ca nhạc tại Hải Phòng. Anh đã nộp phạt 10 triệu đồng bởi cẩu thả trong trình diễn.

Angela Phương Trinh bị cấm diễn vì mặc hở hang

Từ khi chuyển hướng sang hình ảnh sexy, "bà mẹ nhí" trở thành nhân vật được dư luận bàn tán bởi không ngần ngại khoe hình thể với đủ mọi trang phục hớ hênh. Trong một show diễn tại quán bar ở Hà Nội vào cuối tháng 8, Angela Phương Trinh diện bộ cánh xuyên thấu không khác gì Can Lộ Lộ.. Nữ diễn viên trình diễn uốn éo với những động tác gợi dục, hết sức phản cảm. Dư luận "nóng mắt" vì "bà mẹ nhí", còn Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã mạnh tay đưa ra lệnh cấm diễn trên toàn quốc đối với cô vì có trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục và thiếu văn hóa khi biểu diễn.

Diễn viên "Biết chết liền" đã có một năm đầy tai tiếng.

Tỏ vẻ hối lỗi vì scandal, Angela Phương Trinh đã viết tâm thư dài nói lên tâm trạng đau buồn của mình. Cô tâm sự rằng, với tuổi đời còn trẻ, cô chưa thể phân biệt được đúng - sai và không dám gửi lời xin lỗi tới gia đình, bạn bè và những khán giả đã luôn yêu thương cô. Cô hứa sẽ dần sửa sai để lấy lại tình cảm của công chúng. Trước đó, nữ diễn viên từng nói dối việc tốt nghiệp cấp 2.

Hiện tại, Angela Phương Trinh thường bị gán với cụm từ "nữ hoàng thị phi" của showbiz.

Mr Đàm ‘hỗn’ với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Vốn là người nóng nảy trước những lời chỉ trích về mình, không có gì ngạc nhiên khi Mr Đàm nhảy dựng lên vì câu nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong một bài phỏng vấn: “Giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”.

Mr Đàm chủ động gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để hóa giải mọi hiểu lầm.

Trước những lời dạy dỗ của bậc bề trên, Mr Đàm có lẽ sẽ được công chúng khen ngợi nếu chọn giải pháp liên lạc trực tiếp với Nguyễn Ánh 9 để hỏi về sự việc, thay vì đăng đàn công khai. Anh đã quá nóng vội khi viết một bức thư dài và gọi nhạc sĩ là "Ngụy quân tử" kèm theo những lời trách móc. Trái ngược với Mr Đàm, Nguyễn Ánh 9 chủ động nói lời xin lỗi và giải thích, người viết bài phỏng vấn đã hiểu sai ý ông, dẫn đến scandal ầm ĩ. Bản thân ông luôn yêu mến các thế hệ ca sĩ, coi họ như con cháu trong nhà và không bao giờ muốn làm tổn thương ai.

Đa phần công chúng đều đồng tình với nhạc sĩ Tình khúc chiều mưa, đồng thời chỉ trích Mr Đàm hỗn xược. Họ cho rằng, với một người lớn tuổi, thuộc thế hệ cây đa, cây đề làng nhạc, Nguyễn Ánh 9 có đủ tầm để đánh giá về các nghệ sĩ trẻ. Việc Mr Đàm phản ứng mạnh mẽ đã khiến dư luận thất vọng về văn hóa ứng xử của anh.

Để xoa dịu sự việc, Mr Đàm chủ động gặp Nguyễn Ánh 9 hóa giải mọi hiểu lầm. Anh ôm, khóc trên bờ vai nhạc sĩ 73 tuổi và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, hành động muộn màng này lại tạo phản ứng ngược khi khán giả cho đó là sự giả tạo.

Hình ảnh của Mr Đàm còn giảm sút trầm trọng khi anh mặc áo bác sĩ tên Cát Tường tại một buổi tiệc hóa trang. Sự việc tạo phản ứng trái chiều bởi thời điểm đó dư luận phẫn nộ vì hành vi phi tang xác nhận nhân của bác sĩ ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cảnh cáo nam ca sĩ vì có hành động không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đồng thời nhắc nhở anh về vụ ồn ào trước đó: hôn nhà sư, tạo dáng chụp ảnh trước hàng ngàn người xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bùi Anh Tuấn bị cấm vận vì luôn trễ giờ

Nổi lên như một "hiện tượng" sau cuộc thi The Voice mùa đầu tiên, Bùi Anh Tuấn liên tục được các bầu show mời tham gia các chương trình lớn. Cũng vì danh tiếng đến quá nhanh, giọng ca trẻ bắt đầu mắc bệnh "sao chảnh" khi thường xuyên đến trễ họp báo, giờ diễn. Sự việc ồn ào nhất là việc Bùi Anh Tuấn không dự tổng duyệt Bài hát yêu thích tháng 3 và bị cắt tiết mục Phố không mùa. Lý do khiến nam ca sĩ chậm trễ là vì anh làm rơi passport nên không kịp bay ra Hà Nội để hát tổng duyệt. Tuy nhiên, khi ban tổ chức Bài hát yêu thích tạo điều kiện để Bùi Anh Tuấn tham gia liveshow tháng 4, anh tiếp tục lặp lại sai lầm cũng với lý do tương tự. Với thái độ làm việc không nghiêm túc và thiếu chuyên nghiệp, anh đã bị "cấm vận" trong vòng 6 tháng và bài hát Nơi tình yêu bắt đầu cũng tạm loại khỏi bảng xếp hạng của chương trình.

Giọng ca The Voice hốc hác vì tin đồn đập đá trong thời gian bị "cấm vận" trên sóng truyền hình.

Bùi Anh Tuấn đã rất ân hận trước hình phạt này nhưng anh cho rằng, đây là điều cần thiết để anh nhìn lại bản thân để sửa đổi. Anh cảm thấy áy náy trước sự tin tưởng của bố mẹ, bạn bè và khán giả. Anh hứa sẽ chấn chỉnh lại cách sống để trở lại với hình ảnh đẹp hơn.

Trong thời gian vài tháng nghỉ ngơi, Bùi Anh Tuấn cũng khiến dư luận xôn xao trước tin đồn đập đá, dẫn đến cơ thể gầy guộc, hốc hác. Thế nhưng, nam ca sĩ bác bỏ nghi vấn khi tăng cân nhanh chóng và tái xuất sân khấu với phong cách làm việc nghiêm túc hơn.

Đan Trường bị tình cũ tống tiền

Với gương mặt điển trai, tính cách hiền lành và lối sống lành mạnh, Đan Trường là một trong số ít những ngôi sao không tai tiếng của showbiz. Tuy nhiên, năm qua, sau thời điểm kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên, anh Bo bị khủng bố tinh thần vì tình cũ tống tiền. Chuyện xảy ra từ năm ngoái khi anh Bo và một cô gái tên Dung từng có thời gian tìm hiểu nhau. Cô gái thường xuyên tặng quà đắt tiền, thậm chí hỗ trợ 60.000 USD cho nam ca sĩ thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Sau ngày cưới của anh Bo, cô gái đã liên tục nhắn tin cho vợ Đan Trường tiết lộ về chuyện tình và đề nghị vợ chồng anh phải trả lại số tiền này. Sự việc càng thêm căng thẳng khi cô gái khẳng định, anh Bo là người bắt cá hai tay bởi trong thời gian yêu Thủy Tiên, anh vẫn còn "qua lại" với cô. Cô còn "tố", anh Bo còn vay tiền của rất nhiều fan khác, không phải chỉ riêng cô.

Đan Trường từng mặn nồng với tình cũ trước khi lấy vợ.

Mặc dù đã nhờ đến luật sư giải quyết vụ tống tiền nhưng vợ Đan Trường, ông bầu Hoàng Tuấn và cô gái tên Dung liên tục "cãi nhau" qua lại trên Facebook và mặt báo khiến công chúng ngán ngẩm. Không ít người thất vọng về anh Bo, một nam ca sĩ danh tiếng lại lợi dụng khán giả để có tiền làm show ca nhạc.

Trước hình ảnh ngày một xấu đi của Đan Trường, vợ anh luôn ở bên và lên tiếng bênh vực chồng. Những fan ruột yêu mến anh Bo cũng đồng lòng ủng hộ, động viên tinh thần cho thần tượng. Nhờ vậy, sự việc đã nguội dần và anh nhanh chóng trở lại với cuộc sống yên ả.

Siêu mẫu Hoàng Yến và scandal tình tiền với ông bầu hải ngoại

Từ một vedette đắt giá trên sàn diễn, trong vòng hai năm qua, Hoàng Yến đã liên tục sút giảm về hình tượng với những người yêu mến cô. Chân dài dính nghi án đập đá khiến thân hình ngày một xơ xác. Giữa tháng 11 vừa qua, sau tai nạn lật xe, cô còn bị Minh Chánh, ông bầu các cuộc thi hoa hậu ở hải ngoại tố chuyện hai người từng yêu nhau và anh cho cô 1 tỷ đồng.

Điều khiến dư luận bức xúc là Minh Chánh chủ động tìm đến báo giới để chia sẻ về mối quan hệ thân mật của hai người trong suốt một năm qua. Anh kể không thiếu chi tiết nào, thậm chí công khai cả hóa đơn chuyển tiền, hóa đơn mua đồ hàng hiệu tặng Hoàng Yến. Tuy nhiên, khi nghe tin chân dài đập đá, hai người đã xảy ra mâu thuẫn và quyết định chia tay.

Hoàng Yến lao đao khi bị ông bầu hải ngoại tiết lộ về mối tình tai tiếng.

Không thể im lặng trước những thông tin bất lợi cho mình, Hoàng Yến đã tố ngược lại Minh Chánh lợi dụng tên tuổi cô để PR mở đường cho các show diễn mà anh sắp tổ chức. Sự việc càng thêm rắc rối khi vợ Minh Chánh cũng lên tiếng và nói Hoàng Yến đã lừa dối công chúng về chuyện tình với ông bầu hải ngoại.

Scandal này không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận mà rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng bàn tán xôn xao. Đa số ý kiến đều bênh vực Hoàng Yến và chỉ trích ông bầu Minh Chánh không đáng mặt đàn ông.

Siu Black nợ nần chồng chất

Khán giả sốc nặng khi biết Siu Black nợ nần hàng tỷ đồng vào giữa tháng 8 năm nay. Các chủ nợ gọi điện đe dọa và tố cáo chị trên mặt báo khiến chị rơi vào tình trạng khủng hoảng về tinh thần và kiệt quệ về kinh tế. Có thông tin nói Siu nợ chồng chất vì trót mải mê cờ bạc nhưng chị phủ nhận và giải thích đó là do kinh doanh thua lỗ.

Không có tiền sinh sống, cũng không có show đi hát, Siu đã về lại quê nhà để trốn tránh. Khi được Phương Thanh và nhiều đồng nghiệp hỗ trợ, tổ chức đêm nhạc quyên tiền vào tối 1/9, chị Siu đã trở lại trong nước mắt hối hận. Chị xin các chủ nợ hãy cho chị một con đường sống để đi hát, kiếm tiền và làm lại cuộc đời.

Phương Thanh và nhiều đồng nghiệp khác đã ở bên chị Siu khi vụ nợ nần bị phanh phui.

Phần đông công chúng thông cảm cho sự vấp ngã của Siu Black nên đã ủng hộ chị tham gia Bài hát yêu thích tháng 9. Nhiều bầu show cũng yêu thương, mời chị xuất hiện trong nhiều chương trình để chị có thu nhập ổn định cuộc sống và trả một phần tiền nợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các chủ nợ đã gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân TP HCM tố cáo Siu Black lừa gạt bởi chị vẫn chưa thể hoàn trả lại số tiền.

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đánh bạc

Hồi giữa năm nay, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng làm công chúng thất vọng khi dính đến vụ đánh bạc tại sòng bạc ở Vĩnh Long. Bị công an triệu tập lấy lời khai, anh nói có đến địa điểm này để "giải trí" nhưng chỉ đứng xem vì hiếu kỳ. Sau đó, bản thân anh thừa nhận đã góp vui 3 ván theo yêu cầu của mọi người để "lấy hên" chứ không có ý định sát phạt ăn tiền. Mỗi lần chơi, anh đặt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Phía công an đã thu giữ 336 triệu đồng và ngoại tệ của Kim Tử Long.

Khán giả thất vọng vì Kim Tử Long dính vào bài bạc.

Nghệ sĩ đã bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố theo luật Hình sự nhưng anh kêu oan và gửi đơn khiếu nại với lý do, đánh bạc "góp vui" theo ý muốn của người hâm mộ.

