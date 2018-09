Những người đẹp Việt theo chồng sang Mỹ định cư

Kim Hiền, Ngọc Quyên... đều từ bỏ hào quang ở Việt Nam để an phận làm hậu phương cho chồng ở xứ sở cờ hoa.

Kim Hiền

Kim Hiền làm đám cưới với Andy - một Việt kiều Mỹ vào tháng 7/2014 sau gần 3 năm hẹn hò. Một năm sau đó, cô theo chồng sang Mỹ định cư khi đang mang thai con gái thứ hai những tháng cuối cùng. Đi cùng cô còn có cậu con trai đầu lòng Sonic. Ngày gia đình Kim Hiền lên máy bay, chồng cũ của cô cũng có mặt để chào tạm biệt. Một thời gian ngắn sau khi sang Mỹ, nữ diễn viên Hương phù sa sinh con gái thứ hai và đặt tên cho cô bé là Yvona.

Sau khi sinh Yvona, Kim Hiền dành phần lớn thời gian để chăm sóc con gái và cậu nhóc Sonic. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được chứng kiến con gái lớn lên từng ngày còn Sonic thì trưởng thành và dạn dĩ hơn. Ông xã Andy dù bận rộn với công việc vẫn thường xuyên san sẻ với Kim Hiền việc chăm nom các con. Đối với nữ diễn viên, chồng là chỗ dựa tinh thần rất lớn ở nơi đất khách quê người.

Gần một năm sau khi con gái ra đời, Kim Hiền mới thỉnh thoảng trở lại với công việc. Tháng 4/2016, nữ diễn viên tái xuất với vai Yến Tuyết trong vở kịch Cuối đời thương nhớ để phục vụ kiều bào tại Mỹ. Đến tháng 10/2016, Kim Hiền tham gia diễn xuất trong TVC quảng cáo do ông xã thực hiện. Kim Hiền tâm sự, từ lúc sang Mỹ định cư và sinh con, cô rất nhớ ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, cô phải đợi bé Yvona đủ cứng cáp mới nghĩ đến chuyện quay trở lại với công việc. Mỗi lần tái xuất, Kim Hiền đều được ông xã, con trai Sonic và người thân trong gia đình chồng cổ vũ.

Từ khi sang Mỹ định cư, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được tình cảm từ gia đình chồng. Cô cảm động vì bố mẹ chồng không chỉ quan tâm tới cô và con gái Yvona mà còn hết lòng yêu thương bé Sonic - kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên giữa cô và DJ Phong. Đó cũng là một phần lý do cô cảm thấy rất viên mãn với cuộc sống mới tại Mỹ.

>> Xem thêm cuộc sống của gia đình Kim Hiền ở Mỹ

Ngọc Quyên

Đầu năm 2014, người Ngọc Quyên kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Lê. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và quyết định đi đến hôn nhân sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Từ khi lấy chồng, cô từ bỏ sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ định cư.

Thời gian đầu ở xứ sở cờ hoa, "chân dài" phải học thêm tiếng Anh để dễ hòa nhập với môi trường mới. Ngọc Quyên từng chia sẻ, cuộc sống ở Mỹ khó khăn và nhiều áp lực hơn Việt Nam rất nhiều nên cần sức bền và sự nỗ lực lớn. Sự động viên và giúp đỡ của ông xã chính là lý do giúp cô vượt qua tất cả.

Năm 2015, Ngọc Quyên vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt khi cô không thường xuyên đăng tải hình ảnh của chồng trên trang cá nhân như hồi mới cưới. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn thời điểm đó, người đẹp khẳng định tổ ấm của mình vẫn hạnh phúc. Cô chia sẻ, khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cô thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi nhưng từ khi Ngọc Quyên mang thai, cả hai đều cố gắng dung hòa những mâu thuẫn, xích mích nhỏ để hướng tới tương lai của con.

Đầu năm 2016, Ngọc Quyên lên chức mẹ. Sự ra đời của cậu con trai Jiraiya càng giúp cho tình cảm vợ chồng Ngọc Quyên thêm mặn nồng. Người đẹp chia sẻ, ông xã chưa bao giờ để cô cảm thấy thiếu thốn bất kỳ điều gì, từ tiền bạc, nhà cửa, đến danh vọng, hạnh phúc... Tuy nhiên, cô không muốn sống dựa dẫm vào chồng. Vì vậy, ngoài việc nội trợ và chăm sóc con nhỏ, Ngọc Quyên còn bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

>> Xem thêm con trai bụ bẫm, đáng yêu của Ngọc Quyên

Hà Phương

Hà Phương sinh năm 1972, từng được nhiều khán giả yêu thích với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Cô có chị gái là ca sĩ Cẩm Ly và em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Trong một lần đi hát phục vụ kiều bào tại Mỹ, Hà Phương gặp doanh nhân Chính Chu qua sự giới thiệu của Trần Bảo Sơn.

Ở một bài phỏng vấn sau này, Hà Phương cho biết cô lần đầu gặp ông xã trong một đêm diễn của mình. Doanh nhân Chính Chu khi đó được Trần Bảo Sơn dẫn đi xem ca nhạc để giới thiệu cho ca sĩ Minh Tuyết - em gái Hà Phương. Tuy nhiên, sau đêm ấy, Chính Chu và Hà Phương lại có cảm tình với nhau. Ba tháng sau đó, họ chính thức yêu nhau và có 2 năm hẹn hò trước khi làm đám cưới. Kết hôn với doanh nhân Chính Chu cũng là lúc Hà Phương tạm dừng công việc ca hát để vun vén hạnh phúc gia đình. Nữ ca sĩ cho biết cô và Chính Chu đã giao kèo với nhau nếu chồng ra xã hội kiếm tiền thì vợ ở nhà chu toàn việc nhà cửa và chăm lo cho hai con gái. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi quyết định từ bỏ hào quang sân khấu để làm hậu phương cho ông xã.

Hà Phương và Chính Chu là cặp vợ chồng nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Theo The Richest, tổng tài sản của họ có thời điểm lên tới 1,1 tỷ USD. Bên cạnh đó, vợ chồng nữ ca sĩ còn tích cực hoạt động từ thiện và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, cộng đồng tại Mỹ với vai trò là nhà bảo trợ.

Hà Phương chia sẻ, kể từ khi lấy chồng và định cư tại Mỹ, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ công việc nghệ thuật. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng đi hát cho một số chương trình từ thiện. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia nhiều hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh. Những năm gần đây, cô thỉnh thoảng về nước làm từ thiện. Đầu năm 2016, cô ra mắt album Mẹ từ bi để nguôi ngoai nỗi nhớ nghề.

>> Xem thêm khối tài sản đồ sộ của vợ chồng Hà Phương ở Mỹ

Ngọc Khánh

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Ngọc Khánh quyết định sang Mỹ học chuyên ngành Fashion Merchandising. Người đẹp dự định trở về Việt Nam làm việc sau khi học xong. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ và tình yêu với người với người chồng hiện tại đã làm thay đổi mọi kế hoạch của cô. Ngọc Khánh quyết định kết hôn lần hai và ở lại Mỹ định cư, giúp chồng duy trì xưởng sản xuất rượu nho.

Vợ chồng Ngọc Khánh là thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống làm rượu nho. Sau khi kết hôn, cô và ông xã sống tại nông trang của gia đình. Để có thể trợ giúp chồng, cô phải học hỏi thêm về rượu vang, cách phân biệt các loại nho và quy trình sản xuất rượu. Ngoài ra, Ngọc Khánh còn phụ trách khu trưng bày và bán quà tặng lưu niệm trong phòng thử rượu.

Hoa hậu Việt Nam 1998 từng chia sẻ, cuộc sống của cô ở Mỹ hoàn toàn khác so với thời gian ở Việt Nam. Nếu như trước đây, Ngọc Khánh lúc nào cũng tất bật, vội vàng vì áp lực của công việc làm truyền hình thì hiện tại, cô được sống ung dung, tự tại và có nhiều thời gian cho bản thân. Mỗi ngày, cô đều vào bếp và thử phối hợp món ăn với nhiều loại rượu vang khác nhau. Bên cạnh đó, cuộc sống ở nông trang cũng đem đến cho cô cảm giác thư thái, êm đềm và gần gũi với thiên nhiên.

>> Khung cảnh sống chan hòa với thiên nhiên của vợ chồng Ngọc Khánh

Ngọc Thúy

Tháng 11/2006, Ngọc Thúy kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức An - một Việt kiều giàu có tại Mỹ. Sau khi làm đám cưới, cô sang Mỹ sinh sống và làm việc trong công ty riêng của chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Ngọc Thúy và Đức An sớm "đứt gánh giữa đường" khi cả hai đệ đơn ly dị lên Tòa án quận Cam (Orange County), bang California, Mỹ vào tháng 9/2007 - chỉ 10 tháng sau khi cưới. Thời điểm đó, Ngọc Thúy đang mang thai đứa con thứ hai với Đức An.

Sau khi chia tay Đức An, Ngọc Thúy tiếp tục ở lại Mỹ định cư. Tại đây, cô gặp và yêu người chồng hiện tại - luật sư Trường. Ngọc Thúy và luật sư Trường tổ chức lễ cưới chính thức hồi tháng 6/2016. Trước đó, cặp đôi đã chung sống nhiều năm và có một cậu con trai đáng yêu. Luật sư Trường cũng chính là người giúp Ngọc Thúy theo đuổi vụ kiện tụng giữa cô và chồng cũ. Ngọc Thúy từng tâm sự, luật sư Trường luôn yêu chiều hai con gái riêng của cô, coi hai bé như con ruột của mình. Anh cũng thường xuyên xung phong chăm sóc các con và đỡ đần vợ việc nội trợ hàng ngày. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Mỗi dịp cuối tuần và ngày lễ, vợ chồng cô thường đưa các con đi chơi xa.

>> Xem thêm ảnh ba nhóc tỳ dễ thương nhà Ngọc Thúy

Nguyên Anh