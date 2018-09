Những người đẹp Việt chọn cách ly hôn trong im lặng

Khi chuẩn bị tái hôn, Đan Lê mới công bố chuyện chia tay người chồng đầu tiên còn Jennifer Phạm thừa nhận ly dị Quang Dũng sau 2 năm 'đường ai nấy đi'.

Hoa hậu quý bà Kim Hồng

Năm 2011, quý bà Kim Hồng tổ chức lễ cưới hoành tráng với doanh nhân Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM. Kim Hồng nhiều lần dành cho ông xã những lời có cánh trên báo chí. Chị từng chia sẻ dành cho doanh nhân Lê Hoàng Châu sự rung động tận đáy lòng và hạnh phúc vì đã tìm được người đàn ông của đời mình. Sau khi lấy chồng được vài năm, Kim Hồng sang Mỹ để lo công việc kinh doanh và chăm sóc con trai. Trong lần trở về gần đây, chị tiết lộ đã chia tay doanh nhân Lê Hoàng Châu hơn một năm qua nhưng giờ mới lên tiếng về việc này.

"Tôi và anh Châu đồng ý chia tay trong sự tôn trọng, êm đẹp và vẫn xem nhau như bạn bè tốt. Từ khi kết hôn tôi rất mãn nguyện vì đã chu đáo, sống hết lòng với anh Châu và anh chị em trong gia đình anh, hiếu thảo với mẹ chồng. Ngược lại anh Châu đối xử rất tốt và tử tế với tôi, mẹ tôi, con trai tôi và người thân trong gia đình tôi. Anh Châu còn là người bạn lớn của tôi và gia đình, được gia đình tôi rất thương quý, trân trọng", quý bà Kim Hồng trải lòng.

Theo Hoa hậu Kim Hồng, nguyên nhân của sự đổ vỡ là do mỗi bên có hoàn cảnh, hướng đi riêng và đôi lúc trong cuộc sống cả hai bất đồng quan điểm. Chị thấy bản thân còn nhiều hoài bão trong sự nghiệp riêng, đồng thời là một người mẹ, chị cần dành thời gian bên con trai riêng của mình trong giai đoạn con đang trưởng thành ở môi trường sống khác biệt tại Mỹ.

>> Xem thêm cuộc sống tại Mỹ của Kim Hồng và con trai

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Sau một thời gian dài yêu nhau, năm 2005, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở TP HCM với sự tham dự của gần 1.000 khách mời. Trương Ngọc Ánh lúc bấy giờ là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt còn Trần Bảo Sơn là một doanh nhân Việt kiều thành đạt, có lòng đam mê với nghệ thuật thứ bảy. Sau khi kết hôn, cặp đôi luôn dành cho nhau những lời khen có cánh đồng thời tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Hạnh phúc của gia đình Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn càng trở nên viên mãn sau khi con gái Bảo Tiên ra đời.

Sau gần 8 năm chung sống, cuối năm 2013, dư luận bắt đầu có tin đồn vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn lục đục do không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên báo khẳng định hôn nhân của họ vẫn ổn. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cũng không bình luận trước mọi bài báo viết về chuyện chia tay. Trong thời gian Trương Ngọc Ánh đi quay phim Hương Ga, Trần Bảo Sơn vẫn tận tình đưa đón vợ sau những chuyến đi diễn xa. Tháng 3/2014, cặp đôi vẫn tình tứ khoác tay nhau tại Lễ trao giải Cánh diều vàng. Tuy nhiên, đến tháng 4/2014 đại diện của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cho biết, họ đã đệ đơn ly dị lên Tòa án quận 2 TP HCM từ hai tháng trước đó và hoàn thành thủ tục ly hôn từ 8/4/2014. Thời điểm đó, những người thân của cặp đôi đều khẳng định, họ chưa từng nghe hai người mâu thuẫn hay cãi vã nhau trong suốt 8 năm bên nhau.

Sau khi ly dị, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn chung tay chăm sóc bé Bảo Tiên. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, con gái hoàn toàn không hề hay biết chuyện bố mẹ chia tay vì vẫn nhận được tình yêu thương của cả hai.

>> Xem thêm khoảnh khắc tình cảm của Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn hậu chia tay

Ca sĩ Khánh Ngọc

Năm 2011, ca sĩ Khánh Ngọc và cựu xạ thủ Trung Hiếu tổ chức đám cưới hoành tráng tại Hà Nội và TP HCM. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2012. Từ khi kết hôn và sinh con, Khánh Ngọc tạm gác công việc ca hát để ở nhà chăm sóc gia đình. Đến năm 2013, nữ ca sĩ mới tái xuất khi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Thời điểm này, những tin đồn về hôn nhân rạn nứt của nữ ca sĩ bắt đầu xuất hiện khi xạ thủ Trung Hiếu biệt tăm, không xuất hiện để cổ vũ vợ. Cặp đôi không còn đi cùng nhau tại các sự kiện giải trí như trước đó. Khánh Ngọc cũng luôn né tránh trước những câu hỏi về gia đình và những tin đồn về chuyện đổ vỡ.

Giữa tháng 7/2014, Khánh Ngọc mới chính thức tuyên bố trên một tờ báo về chuyện ly hôn với cựu xạ thủ Trung Hiếu. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô và Trung Hiếu đã chia tay hơn một năm trước đó. Tuy nhiên, cô không muốn công khai trên mặt báo vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý con trai. Ngoài ra, cô giấu nhẹm chuyện ly hôn vì không muốn mọi người bàn tán chuyện tình cảm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

>> Xem thêm cuộc sống hiện tại của Khánh Ngọc

Hoa hậu Jennifer Phạm

Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 kết hôn lần đầu với ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007. Lễ đính hôn của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM, được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Lễ cưới chính thức của Jennifer Phạm và Quang Dũng được tổ chức tại Mỹ và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước. Hơn nửa năm sau khi kết hôn, họ đón con trai đầu lòng tên Bảo Nam.

Hôn nhân của Jennifer Phạm và Quang Dũng bị đồn rạn nứt từ cuối năm 2009. Họ thường xuyên lẻ bóng tại các sự kiện nhưng giữ im lặng về thông tin đã chia tay. Đến giữa năm 2011, Jennifer Phạm mới xác nhận chuyện ly hôn từ hai năm trước. Tuy nhiên, cả Jennifer Phạm và Quang Dũng đều chưa từng hé lộ về nguyên nhân 'đứt gánh'. Sau đó, Jennifer công khai mối quan hệ mới. Năm 2012, Jennifer Phạm kết hôn lần hai với doanh nhân Đức Hải. Ngoài cậu con trai đầu lòng với Quang Dũng, Jennifer đã có thêm một cô con gái và đang mang thai lần ba. Từ khi tái hôn, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

>> Xem thêm ảnh Jennifer Phạm khi mang bầu lần 3

MC Đan Lê

Trước khi có cuộc sống hạnh phúc bên đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê từng làm đám cưới với biên tập viên Xuân Tùng. Đan Lê gặp Xuân Tùng khi cả hai cùng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 10/2008 nhưng lặng lẽ chia tay. Đến khi Đan Lê chuẩn bị tái hôn với đạo diễn Khải Anh vào năm 2010, người hâm mộ mới biết cô đã hoàn thành thủ tục ly hôn với biên tập viên Xuân Tùng.

Thời điểm ấy, có nhiều tin đồn cho rằng Đan Lê ly hôn Xuân Tùng vì anh có bạn gái mới trong khi bản thân cô vẫn còn vấn vương mối tình đầu - đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, nữ MC không hé lộ bất cứ điều gì về lý do tan vỡ, cô chỉ cho biết: "Có quá nhiều vấn đề bế tắc và để đi đến quyết định là điều vô cùng khó khăn với tôi". Để tránh sự bàn tán từ dư luận, Đan Lê giữ kín kế hoạch kết hôn với đạo diễn Khải Anh và hạn chế sự hiện diện của giới truyền thông trong đám cưới lần hai.

>> Xem thêm hạnh phúc viên mãn của Đan Lê khi kết hôn lần hai

MC Thảo Vân

Năm 2004, MC Thảo Vân tổ chức đám cưới với diễn viên hài Công Lý sau 2 năm hẹn hò. Mối tình của hai người từng là đề tài bàn tán xôn xao khi Công Lý kém tuổi Thảo Vân. Bên cạnh đó, anh tuyên bố ly hôn với người vợ đầu tiên một thời gian ngắn trước khi công khai tình cảm với Thảo Vân. Sau này Thảo Vân mới chia sẻ, cô đến với Công Lý khi cuộc hôn nhân trước của anh đã không còn hạnh phúc. Những năm tháng bên nhau, Công Lý nhiều lần lên báo khen gợi Thảo Vân là người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, 5 năm sau ngày cưới, khi cậu con trai Tít khoảng 4 tuổi, Thảo Vân và Công Lý lặng lẽ chia tay.

Khi Công Lý dự họp báo ra mắt phim do mình làm đạo diễn cùng một cô gái trẻ vào tháng 9/2010, chuyện tan vỡ của Thảo Vân và Công Lý mới bắt đầu được hé lộ. Trước sự quan tâm dồn dập của khán giả và báo chí, những người trong cuộc đều từ chối trả lời. Một thời gian sau đó, khi mọi việc lắng xuống, Thảo Vân và Công Lý mới thừa nhận đã ly hôn từ một năm trước đó. "Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”, Thảo Vân chia sẻ. Sau khi chia tay, nữ MC vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nhau chăm sóc con trai.

>> Xem thêm những lần 'tái hợp' bên con trai của Thảo Vân - Công Lý sau ly hôn

Người mẫu Xuân Lan

Năm 2009, người mẫu Xuân Lan tổ chức lễ thành hôn với phó đạo diễn Thành Nam. Đám cưới của cô thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Vũ Thu Phương, Trương Ngọc Ánh... Sau khi cưới, Xuân Lan thường xuyên được chồng tháp tùng đến những cuộc vui cùng bạn bè thân thiết. Chia sẻ trên một tờ báo thời bấy giờ, nàng "La La" cho biết cuộc sống của cô rất giản dị, nhẹ nhàng và bình yên.

Tuy nhiên, vài năm sau khi kết hôn, Xuân Lan không còn nhắc đến chồng trên mặt báo. Đến năm 2013, Xuân Lan mang thai con gái đầu lòng. Sau khi bé Thỏ chào đời, xuất hiện những tin đồn xung quanh cha đẻ của cô bé vì nhiều người cho rằng Xuân Lan đã chia tay phó đạo diễn Thành Nam từ lâu. Cựu người mẫu lúc này mới lên tiếng thừa nhận đã ly hôn nhưng không tiết lộ danh tính cha của con gái là ai. Trong bài phỏng vấn hồi tháng 5, Xuân Lan cho biết hiện bên cô có một người đàn ông làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Bé Thỏ cũng biết cha mình là ai và thường xuyên trò chuyện cùng cha. Tuy nhiên, Xuân Lan không muốn công khai vì muốn giữ chuyện gia đình cho riêng mình.

>> Xem thêm ảnh Xuân Lan hạnh phúc bên con gái

Nguyên Anh