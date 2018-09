Những người đẹp từng 'lộ hàng' trên sóng truyền hình

Đêm liveshow 2 "The Remix 2016", ca sĩ Maya diện bodysuit gợi cảm, thể hiện ca khúc "I'm not alone" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Khi thực hiện những động tác vũ đạo sôi động, Maya vô tình bị "lộ hàng" ở những góc máy nghiêng vì bộ trang phục cắt cúp táo bạo. Để xử lý sự cố này trên sóng truyền hình trực tiếp, đạo diễn chỉ chạy hình ảnh cận mặt ca sĩ hoặc sự cổ vũ của khán giả.